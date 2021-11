El desesperado pedido de Vin Diesel a Dwayne Johnson: “No dejes la franquicia inactiva”

Rápidos y Furiosos está llegando a su fin. Luego de nueve películas entre idas y vueltas en la línea temporal, los protagonistas de la saga de autos comienzan a palpitar la décima y penúltima cinta de la franquicia.

Sin embargo, parece ser que uno de sus protagonistas planeaba quedarse afuera. O al menos eso fue lo que dio a entender el protagonista de la saga, Vin Diesel.

El actor hizo un desesperado pedido a través de su cuenta de Instagram a nada más ni nada menos que su compañero de elenco, Dwayne Johnson.

Fue así que el intérprete de 54 años envió un mensaje a su co-protagonista a vista de todos acompañado de una fotografía de ambos en una de las cintas de la saga.

“Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino.”

“Mi hermano pequeño Dwayne ... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos…”, escribió el actor entrando en clima y recordando buenos momentos que ambos han pasado juntos.

Y como no podía ser de otra forma, el actor le pidió al ex luchador que se sume a la próxima cinta para darle cierre a una franquicia multimillonaria que ha durado más de una década.

Además, se refirió a su difunto amigo Paul Walker, co-protagonista de las primeras películas de F&F.

“Ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en el final que es 10! Lo digo por amor ... pero debes presentarte, no dejes la franquicia inactiva tienes un papel muy importante que jugar.”

Y rogándole su presencia, el actor concluyó escribiendo: “Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino.”

¿Qué sucedió entre Diesel y Johnson?

La disputa se remonta a 2016, cuando Johnson hizo una publicación en Instagram que más tarde borraría, donde apuntaba contra sus compañeros masculinos del elenco.

“Esta es mi última semana de rodaje de ‘Fast & Furious 8′. No hay otra franquicia que haga hervir mi sangre más que esta. Un equipo increíblemente trabajador. Universal también ha sido un gran socio. Mis compañeras de reparto siempre son increíbles y las adoro. Mis compañeros de reparto, en cambio, son una historia diferente”, escribió el actor.

Y aunque no hizo referencia expresamente hacia Diesel, muchos interpretaron que los comentarios iban referidos al protagonista de la franquicia.

“Algunos son buenos tipos y grandes profesionales, otros no. Los que no lo son son unos acojonados al respecto. Unos cobardes. Cuando veáis la película en abril y parezca que no estoy actuando en esas escenas y que estoy a punto de estallar... tendréis razón.”

Más tarde, el ex luchador conversó con la revista Rolling Stone y dio algunos detalles de la difícil relación que tenía con su compañero de elenco.

El conflicto parece ser que comenzó cuando Vin Diesel y Dwayne Johnson compartieron set en 2016. "“Algunos son buenos tipos y grandes profesionales, otros no. Los que no lo son son unos acojonados al respecto. Unos cobardes", escribió Johnson.

“Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi tráiler. Y me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración ‘’, dijo.

El actor, que dio voz a uno de los personajes de Moana, admitió que notó que él y el actor habían llegado a un entendimiento con respecto a su relación laboral, aunque no estaba seguro de su futuro.

‘Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no ‘’, dijo.

Sin embargo, más tarde hablaría en otra entrevista y admitiría que su objetivo es llevar adelante el papel que le sea encomendado, aunque sin afirmar que formará parte de la nueva cinta.

“Mi enfoque en ese momento fue mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar”. Y añadió: “Haría cualquier cosa que tuviera que hacer para obtener actuaciones en cualquier cosa que esté produciendo.”

Las próximas entregas de Rápidos y Furiosos se lanzarán como dos partes de la misma función, aunque aún no tienen fechas de estreno.