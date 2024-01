Video: Fátima Florez jugó al fútbol con tacos en la playa y para un diario internacional

Fátima Florez está instalada en Mar del Plata por la temporada, tal como lo había anunciado previo al triunfo de Javier Milei. Pero no hay dudas que su lugar como primera dama o pareja del Presidente generó repercusión y lidera el verano con localidades agotadas con su obra en la que está junto a Marcelo Polino.

Si bien siempre le fue bien a la artista con sus brillantes imitaciones, este verano es quien está primera ya que su obra es la más concurrida por los marplatenses y turistas que veranean en La Feliz. A tal punto que en programas de espectáculos comentan que no puede salir a la calle ni puede ir a comer o a un café.

Esto quedó en evidencia cuando este miércoles salió a hacer fotos al balneario del Hotel Provincial en el que se hospeda y la gente no paró de gritar su nombre y de sacarse fotos con ella.

Un diario internacional buscó a Fátima Florez en Mar del Plata

La novia del presidente de la Nación es el blanco de todas las miradas y no solo de la prensa argentina, sino también de diarios internacionales. Hasta Mar del Plata fueron a hacerle una nota de The Times and The Sunday Times, un periódico de gran formato dominical distribuido en el Reino Unido y la República de Irlanda.

Para la ocasión la actriz lució un mono rojo, el color que muchos utilizan contra la envidia, y unas sandalias altas del mismo color. Además de posar con la gente y el hotel más emblemático de MDQ a sus espaldas, también la fotografiaron jugando al fútbol en la arena con dos niños.

Si se habla de fútbol, en el mundo hablan de la Argentina por sus dos grandes ídolos como lo son Diego Maradona y Lionel Messi. Pero también por la pasión de los argentinos por este deporte, algo que quedó en evidencia en el último Mundial en Qatar, donde la Selección albiceleste ganó la tercera copa.

Fue por eso que la pareja del actual Presidente no dudó en jugar a la pelota con dos niños que estaban en las carpas del Balneario del hotel provincial y no dudó en hacerlo con los tacos puestos y en la arena.

Lo sorpresivo fue que la primera dama se supo defender al hacer pases con los pequeños, mientras la fotografiaban para la nota que le realizaron. “El periódico nacional de Reino Unido The Times viajó exclusivamente para entrevistar a Fátima Florez”, comunicó el prensa de la imitadora.