La fogosa escena de amor entre Javier Milei y Fátima Flórez en un teatro de Mar del Plata

Tras llegar a Mar del Plata junto a su hermana Karina, Javier Milei fue al teatro Roxy para ver el espectáculo de Fátima Flórez, tal cual habían anticipado ambos días atrás, por lo que no sorprendió.

Lo que si dejo a más de uno con la boca abierta fue la actitud del primer mandatario al subir al escenario y besar apasionadamente a Fátima.

El líder libertario tenía previsto visitar Mar del Plata un par de días antes, pero tuvo que suspender el viaje. Finalmente, este viernes tomó un vuelo con su hermana y una fuerte custodia que no tuvo que intervenir en ningún momento por su bienestar.

El presidente fue al show de su novia y protagonizaron un apasionado beso

Ubicado en las primeras filas del teatro, Javier Milei se mostró muy divertido y aplaudió de pie a su novia. En la obra Fátima Florez imitó al Presidente lo que generó una carcajada del político mientras toda la platea miraba su reacción.

Tras terminar el show, Milei fue convocado por su pareja al escenario y el mandatario aceptó. Una vez sobre las tablas, protagonizaron una serie de besos y abrazos muy apasionados, que fue ovacionado por el público.

Al cierre de esta edición no había trascendido dónde pasarían la noche los enamorados, aunque todo parecería indicar que sería en el Hotel Provincial donde el presidente hizo reserva para pasar el día.

Fátima Flórez contó todo sobre su salida del Bailando 2023

Fátima Flórez fue entrevistada el pasado jueves por el equipo de LAM en las puertas de su obra de teatro, y explicó las razones por las que no volvió al Bailando 2023, siendo que había tenido una gran aceptación.

Ante la pregunta de Ángel de Brito, Fátima dio las razones por las que no volvió a presentarse en el estudio donde se lleva a cabo el certamen de baile. “Yo no dejé a nadie. Me encanta que me lo preguntes, porque se prestó para una confusión muy rara”, comenzó.

La humorista dio detalles de su distanciamiento del Bailando 2023

Fátima Flórez además confesó, que no rompió ningún acuerdo: “Nunca estuve contratada. Simplemente fue por una cuestión de amistad, compañerismo y agradecimiento que yo tengo”, dijo.