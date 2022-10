Un show de stand up con sentimiento cordobés: Camilo Nicolás se presenta el viernes en Mendoza

Conocido por la dupla Nico y Nardo, el humorista cordobés Camilo Nicolás ahora transita en solitario el stand up y llega a Mendoza en el marco de su gira nacional.

Se trata del unipersonal “Tranqui piola”, que tendrá una única función mañana viernes, en la Nave UNCuyo.

Stand up para reír de lo cotidiano

Aunque la base del show es el stand up como formato, Camilo Nicolás no puede dejar de lado la comicidad y la picardía que lo identifican. A lo largo de diferentes pasajes sobre situaciones cotidianas, reflexiona sobre la paternidad, las inseguridades y también la pandemia.

“Al stand up lo disfruto mucho y es toda una experiencia para mí estar solo en el escenario. Al comienzo me daba miedo porque hacía ocho años que laburaba con Nardo y me resultaba difícil verme solo en el escenario, pero por suerte funcionó. Y el humor cordobés está, es una visión propia, la picardía, la espontaneidad. En este show hablo de la post pandemia, del barbijo, también de las inseguridades de la vida cotidiana, u otras situaciones como la paternidad, algo que estoy viviendo hace más de dos años. Y la gente se divierte mucho con esos temas”, cuenta el humorista.

“Tranqui piola” fue uno de los espectáculos más vistos en el verano en Carlos Paz y el humorista recibió un reconocimiento como Mejor Stand Up de la temporada. La base del espectáculo es la comedia de pie, pero todo tamizado por su visión cordobesa.

El humorista presenta su show de humor en Mendoza.

“Al guion lo voy escribiendo a medida que me van atravesando cosas. En el caso de la paternidad era imposible no escribir o tocar el tema. Y todos los días es un aprendizaje: por ejemplo, que ya no te llamen por tu nombre, sino que sos ‘el padre de tal’. Perdés tu identidad. El tema de la pandemia era imposible de escaparle. Y también es una forma de sacarle el lado humorístico a lo que vivimos”.

Como parte de su experiencia en el humor, el verano pasado protagonizó “Una noche en el hotel”, la comedia con Pedro Alfonso, Iliana Calabró, Pachu Peña y elenco.

“Este verano tuve la oportunidad de trabajar junto a Pedro Alfonso y elenco, y después hicimos la gira nacional y a Uruguay. Lo disfruté mucho y era mi primera vez haciendo comedia. Está la idea de volver con algo esta temporada”, anticipa, pero sin explayarse más.

La ficha

CAMILO NICOLAS EN “TRANQUI PIOLA”

Día y hora: viernes 14 de octubre, a las 21.

Lugar: sala Verde, Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Entradas: $2500. En Entradaweb.com.ar