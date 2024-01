Un querido personaje de la farándula confesó que el Parkinson lo tiene a mal traer: “Por algo será”

Hace algunos años, el mundo de la farándula se conmocionó a todos el conocerse que uno de los periodistas de ESPN había sido diagnosticado con párkinson. Ahora, el propio comunicador que, decidió brindar su testimonio en “Desde adentro”, donde contó cómo es vivir con su enfermedad incurable.

“En cuanto a lo público justamente tuvo una recepción muy buena. La gente me habló de valentía, de poder afrontar este tema… en mis redes también, empecé a tomar un poco más de conciencia y de ver que había poca información”, comenzó manifestando Emiliano Pinsón.

El periodista contó como lleva su enfermedad.

“Hay mucha gente que tiene párkinson y teme decirlo, se tira hacia adentro. A partir de ese momento, comencé a ver la posibilidad de intentar difundirlo. Por supuesto me cambió la vida. Yo puedo caminar por la calle sin problemas, pero siempre te das cuenta cuando te miran”, comentó en relación a cómo vive actualmente.

“El hecho de no pasar tan inadvertido te lleva a estar más expuesto. Lo llevo de la mejor manera, como puedo. Aprendí que hay que decirlo, que hay que sacarse la mochila. Yo estuve un año sin decirlo públicamente. Conseguí mucha empatía”, agregó Pinsón.

Además, hizo referencia a todo lo que ha tenido que atravesar. “Hay momentos donde me siento mal, donde no puedo caminar, pero no me quedo de brazos cruzados. También tuve algunas pérdidas, mi mamá falleció hace poco, mi papá no está bien de salud. El país también te pega”

A modo de alivio, Emiliano Pinsón, adjudico al destino su enfermedad: “Yo tenía una vida muy feliz, laburo de lo que quiero. No me puedo quejar, si me apareció esto por algo será. Me apareció este párkinson insospechado, siempre fui un tipo sano, tenía una vida normal”.

“La neuróloga vio que tenía movimientos anormales. Empecé a hablar con la doctora y me dijo ‘tenés párkinson’. Me dijo que había medicación… Lo que hace es hacer todo más lento, porque la enfermedad sigue, es una enfermedad incurable. En este último año me empecé a sentir mal. Por te sentís incapacitado para hacer un montón de cosas. Eso te duele”, finalizó el querido periodista.