El periodista Emiliano Pinsón confesó cómo enfrenta el Parkinson y recordó a Maradona para hablar de su enfermedad

Emiliano Pinsón reveló a mediados del año 2022 que sufre Parkinson. El periodista se manifestó a través de sus redes sociales y se mostró con mucha entereza a pesar del momento que le toca atravesar. Además, comentó que su intención es seguir trabajando y pidió que no sea tratado con lastima por la enfermedad que padece.

A través de su cuenta de Twitter publicó un video en el que contó cómo se siente: “Les quiero decir que estoy bien. Por supuesto que tengo una enfermedad que al ser neurológica se me ve mal en algunas cuestiones, seguramente en gestos en el rostro, en formas de hablar, pero internamente estoy bien. Quédense tranquilos: voy a seguir laburando”.

Luego, continuó hablando y hasta citó una celebre frase que le dijo Diego Armando Maradona a José Sanfilippo. “Soy un tipo super activo. Y como dijo el Diego una vez, ‘lástima, a nadie’. A veces leo ‘pobrecito’. Pero no, pobrecito nada. Tengo una enfermedad y salgo a pelearla. Trato de hablar y dar ejemplo. Pero no porque me crea más grande, sino porque lo tengo que hacer y quiero hacerlo. No me voy a quedar en casa”, narró.

A Emiliano Pinsón le diagnosticaron Parkinson en 2021.



En una entrevista, contó esta anécdota sobre un pibe de Neuquén, que le escribió por Instagram para pedirle un consejo para su papá, quien sufre la misma enfermedad que él…



Parte el alma. 💔🥹



Sacándole dramatismo e intentando concientizar acerca de una enfermedad que sufren muchísimas personas en todo el mundo contó un proyecto en el que se embarcará: “Si les interesa, les cuento que voy a grabar un podcast sobre Parkinson, haciendo entrevistas con gente que tiene que ver con el tema. No es una cosa bajón. Tenemos un tema y hay que enfrentarlo”.

Y finalizó agradeciendo todo el apoyo que le es brindado: “No tengo muchas más palabras que decirles gracias a todos. Sinceramente no me imaginaba tanta muestra de cariño”.

