Tras su separación, qué hacen juntos y qué no Jésica Cirio y Martín Insaurralde

En Socios del Espectáculo, dieron algunos detalles sobre la relación que actualmente mantienen Jésica Cirio y Martín Insaurralde, tras anunciarse la ruptura de la pareja.

Mariana Brey fue la encargada de dar algunos detalles al respecto: “ Yo hablé con Jésica, hay cosas que voy a contar y otras que me las voy a reservar… pero a mí me dicen que no están tan separados”, según Ciudad Magazine.

Luego de ello, la panelista puntualizó: “Hay una hija en común, ellos se quieren mucho, hay días en la semana en que duermen juntos y que comparten, eso no significa que sean pareja”.

Por otro lado, Brey contó en el programa matutino de eltrece cuánto afectó a Martín Insaurralde la separación de Jésica Cirio.

Jésica Cirio, Martín Insaurralde y Chloe. (Instagram Jésica Cirio)

“Me dijeron que él está destruido, que está muy mal, lo golpeó mucho esta separación. Jésica me reconoció esto y que ella también está padeciendo esta situación”, aseguró.

El padre de Jésica Cirio dio detalles de la separación de su hija con Martín Insaurralde y fue polémico

La separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde dio qué hablar tanto en el entorno del político como en el mundo del espectáculo. Quien habló también sobre el tema fue Horacio Cirio, el padre de la modelo.

Uno de los primeros en hablar de la separación del jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires y la conductora de “La Peña de Morfi” fue Ángel de Brito. Luego, ella compartió un curioso mensaje en redes que daría cuenta que las cosas no estaban nada bien con el padre de su hija, Chloé.

Jésica Cirio y su padre, Horacio.

Sin embargo, el papá de Cirio fue contundente al hablar de la relación de su hija con Insaurralde y de la ruptura. “Para mí no es ninguna novedad porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas”, lanzó polémico en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Una, son muy diferentes las ocupaciones y los horarios que tienen ellos. Él se dedica a la política, es lo que más le interesa, creo que otra cosa no le interesa. Y ella vive trabajando, o sea que es difícil para los dos convivir”, argumentó.