Tiene 82 años y apuró en vivo a Marcelo Tinelli con una declaración muy íntima: “Me c...”

Nico Occhiato creó hace unos meses en su canal de YouTube una sección para las personas de la tercera edad y lo tituló “AbueLuzu” y una de sus invitadas se destacó y dio qué hablar, que hasta Marcelo Tinelli quedó impactado. Nélida tiene 82 años y un espíritu de vida que hizo que todos hablen de ella.

El conductor de “Nadie dice nada” invitó a Nelly al programa central de LuzuTV para presentar el segmento de abuelos, en el que tocan diferentes temáticas. La mujer, a la que ya llaman “la reina de Luzu”, fue furor con su participación en el programa y generó que el mismísimo Marcelo Tinelli llame para hablar con ella, con una interesante propuesta.

Es que Occhiato la hizo bailar y Tinelli no tardó en proponerle que sea parte del Bailando 2023 que en las próximas semanas arranca por la pantalla de AméricaTV. Son 30 las parejas que se preparan para darlo todo en la pista y Nelly podría ser una de las últimas incorporaciones.

“Nelly no cree que la estás mirando”, dijo Occhiato con Marcelo Tinelli en el teléfono. “La estoy mirando y baila mejor que Momi (Giardina)”, respondió el conductor y empezó una conversación con la mujer de 82 años, que se desvirtuó en pocos segundos.

Tiene 82 años y apuró a Marcelo Tinelli en vivo. Captura de pantalla.

“Qué lindo escucharte. No pensé llegar tan lejos y estar hablando contigo. Cómo me calentás...”, lanzó la mujer y descolocó a todos en el estudio, principalmente a Marcelo que no lo esperaba.

“Wow... no tenía ese espíritu tuyo Nélida. Pero ningún problema porque estoy soltero y podemos conocernos un día”, le respondió. “Sí, nos podemos ir de copas, flaco. Sabés lo bien que la vas a pasar”, redobló la apesta Nelly.

Marcelo Tinelli invitó a Nélida a ser parte del Bailando 2023

Nico Occhiato le contó a Marcelo que su invitada tiene sexo hasta las 3 de la mañana, otro dato que tomó por sorpresa al conductor del Bailando, quien aseguró que eso es mucho para él. “Está hecho mierda entonces. Flaco, no sabés lo que te perdés”, aseguró Nelly.

“Vos tenés un ritmo que por ahí no estoy acostumbrado”, respondió Tinelli y ella no se quedó atrás: “Yo te voy a hacer acostumbrar”.

Tiene 82 años y apuró a Marcelo Tinelli en vivo. Captura de pantalla.

Luego, Tinelli le preguntó cuál es su trago preferido, para acordar qué tomaban en el encuentro y ella le aseguró que “lo que venga”. Incluso durante la charla la mujer tomaba cerveza, lo que lo dejó aún más sorprendido por el horario, un viernes al mediodía.

Al conocerla un poco más con la divertida y picante charla que tuvieron, Tinelli no lo pensó y le hizo la propuesta formal de que se sume al Bailando. Por lo que, Nélida podría ser una de las próximas figuras que pisen la pista y no hay dudas que dará qué hablar.

Tiene 82 años y apuró a Marcelo Tinelli en vivo. Captura de pantalla.

