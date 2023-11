Taylor Swift llegó a Argentina a pocas horas de su primer show en el Monumental

Durante el mediodía de hoy, la tan esperada cantante Taylo Swift por fin llegó a Argentina. Presentará tres conciertos en el Estadio Mas Monumental y se espera gran asistencia de fanáticas y seguidores del país y otros lugares cercanos.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre.

No todos los seguidores están de acuerdo con indagar y compartir detalles acerca de la agenda de la artista de pop y country en Argentina. Ellos argumentan que la famosa es conocida por ser muy cautelosa con su vida personal y no disfruta de la presión de grandes multitudes. No obstante, a pesar de sus intenciones, algunos de sus conciertos ya han empezado a difundirse en las últimas fechas.

Los primeros detalles acerca de cuándo llegaría a nuestro país se dieron a conocer a través de la cuenta de Instagram taylorswiftjets donde siguen el itinerario de la cantante en sus vuelos privados.

Gracias a esos datos, se supo que Swift aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, alrededor de las 12:30 de la mañana de este miércoles. Su vuelo había partido desde la ciudad estadounidense de Nueva Jersey y efectuó una parada en Florida.

Dónde se hospedará Taylor Swift

Como es de costumbre, se espera que muchísimos fanáticos la sigan por toda la ciudad de Buenos Aires si es que realiza algún recorrido por los lugares típicos y turísticos. Más allá de esto, un lugar seguro donde se quedarán esperando la posibilidad de verla será en el hotel donde se hospeda.

Suite presidencial del Four Season

A pesar de la falta de información oficial al respecto, todo sugiere que después de llegar al país, Taylor Swift optó por alojarse en el Hotel Four Seasons, situado en el barrio porteño de Retiro, que es el lugar de elección de la mayoría de las celebridades internacionales.

Por su parte, los bailarines de la cantante pop llegaron algunas horas antes que ella y se mostraron disfrutando la ciudad de la furia. Además, algunas personas rastrearon las ubicaciones y las pistas que comparten en las redes sociales los bailarines de la cantante, quienes llegaron a Buenos Aires a principios de esta semana.

