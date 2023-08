Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho que creó para comentarle fotos a L-Gante

El supuesto Instagram falso de Wanda Nara generó revuelo y hasta Tamara Baéz opinó sobre la situación. Es que en las capturas de pantalla con las que expusieron a la empresaria se podían leer mensajes picantes que ese perfil le dejaba a L-Gante, la mayoría en defensa de la conductora de Masterchef y en contra de la ex del artista.

Tamara Báez compartió varias imágenes, en las que se mostró molesta con Wanda y apuntó directamente contra ella. Cabe resaltar, que cuando salió a la luz el supuesto romance de la mediática con L-Gante, protagonizaron varias polémicas que aún hoy la mamá de Jamaica no les perdona.

En sus redes, la joven posteó una foto de su hija y sobre la imagen escribió: “Cuando nos enteramos de que se hacen cuentas truchas para decirle a papá que no le de más bola a mamá jajajajaja”. Esa fue la primera reacción de Tamara a la noticia de que Wanda tenía un perfil falso para dejarle mensajes a ella, a L-Gante, a Rurusher King y a la China Suárez, entre otros.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Las capturas de pantalla de los mensajes que Wanda le dejaba a L-Gante con un perfil trucho

Tamara Baéz subió una seguidilla de historias en las que expuso a Wanda Nara y se mostró molesta con ella. Además, puso en dudas la amistad de la conductora con su ex, ya que asegura que no estuvo con él ni lo apoyó desde que quedó detenido.

“Le encanta seguir rompiendo las b... y que hablen todo de ella”, lanzó furiosa junto a capturas en las que se podían leer los mensajes que ese perfil le dejaba a L-Gante, defendiendo a Wanda y en contra de Tamara.

Luego, subió una captura del descargo que Wanda hizo en sus sobre la acusación y fue tajante: “Aunque aclare, la cuenta fake subió la historia antes que ella. Así que nada gente, así están las cosas y no me quería quedar callada”.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Finalmente, subió el comentario que una seguidora le hizo sobre la amistad de Elián Valenzuela con la empresaria, que en algún momento se confundió con un romance. “Si tanto lo ama.. Por qué no se hizo ver que lo apoya? Siempre pensé eso...”, preguntó la usuaria.

“Porque decían ser tan amigos y cuando lo metieron en cana ella no apareció para decir nada de nada? Y que falta le hace bardiar si vos sos la madre de la hija no están juntos.. Cosas que me pregunto perdón tamy yo y mis preguntas existenciales jajajaj se volvió a encender esto”, siguió.

A lo que Tamara le respondió contundente: “Claro. Con Elián estamos separados. No entiendo porque comentaba tantas cosas así sobre mi”.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Tamara Báez defenestró a Wanda Nara por el Instagram trucho. Captura de Instagram.

Seguí leyendo