Ángel de Brito dio detalles estremecedores de la salud de Wanda Nara: “Le decía a Mauro me voy a morir”

Ángel de Brito volvió a ser el vocero de Wanda Nara y dio nuevos detalles de la salud de la empresaria, quien por estos días está en Estambul, acompañando a su marido y rodeada por el cariño de su familia. El conductor contó que mantuvo una conversación muy larga con ella, en la que le confirmó su enfermedad, la que se esteró por televisión.

“Wanda me confirmó la enfermedad que está atravesando”, dijo De Brito en su programa, pero prefirió no revelarla, para preservar a la empresaria y teniendo en cuenta que circularon diferentes versiones de lo que estaría atravesando.

Luego leyó algunos de los mensajes de la conversación privada que mantuvo con la conductora de Masterchef (Telefe), quien se sinceró con él sobre cómo atraviesa este difícil momento. “Bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente. Fue duro, porque me enteré por la tele. Nadie me decía nada, no me confirmaron un diagnóstico”, reveló sobre cómo fueron los primeros días entre estudios y visitas médicas.

La modelo resaltó que desde la clínica no le decían directamente a ella qué tenía, pero en televisión ya se hablaba de un diagnóstico específico, el que a la mediática le llegó semanas después.

El tratamiento lo empezó en Argentina, en Fundaleu, pero ahora continurá con todo en Turquía porque todo lo que viene “es lento”, reveló De Brito. “El resultado final de la biopsia y el diagnóstico me llegó el jueves (por la semana pasada)”, fue la palabra de Wanda que el periodista citó.

Las fotos de Wanda Nara en el avión privado.

También, contó que previo a saber, mientras se hacía los estudios, entraban las enfermeras llorando a la habitación y la abrazaban. “Le decía a Mauro ‘me voy a morir y no me lo dicen’”, fue una de las frases más fuertes que la conductora le dijo al periodista durante la charla.

“El tratamiento es con medicación y muy lento”, adelantó el conductor y está atendida por un profesional que le recomendó Susana Giménez, ya que su médico de cabecera es de Milán. Y para graficar cómo cayó la noticia en su entorno, Wanda contó que sus hijos lloraban, Mauro Icardi pensó en dejar su carrera como futbolista.

Recibieron a Wanda Nara y a Mauro Icardi con una fiesta en Turquía

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos regresaron a Turquía, donde el futbolista tiene compromisos laborales con el Galatasaray. Después de varios meses en Argentina, por las grabaciones de Masterchef y otros trabajos que realizó durante su larga estadía, la empresaria decidió acompañar a su marido y al arribar a destino, los recibieron como celebridades.

La conductora no solo es una estrella en su país, sino también se transformó en una celebridad turca, donde cosecha millones de seguidores. Esto se evidencia en cada posteo que comparte en sus redes, en los que abundan los comentarios en turco, ya que están al pendiente de todo lo que comparte en la red.

El avión en el que Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron a Turquía.

Incluso, luego de que trascendió que Wanda no estaría atravesando un buen momento de su salud, recibió el apoyo de muchos turcos, quienes le dejaron sentidos mensajes en su Instagram y la recibieron de una forma muy cálida al descender del avión en Turquía con pancartas dedicadas especialmente a ella.

Uno de los carteles que le prepararon los fanáticos decía: “Mejorate pronto, Wanda”. Y lo mismo decía en italiano, del otro lado del pasacalles.

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos regresaron a Turquía.

La mediática e Icardi no viajaron solos, ya que los acompañaron Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, porque Valentino se quedó en Argentina por sus compromisos con River, el club en el que juega. También subieron al avión privado Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Wanda; Nora Colosimo, la madre de la modelo y las mascotas de todos.

Al descender del avión, cientos de fanáticos del club en el que juega Icardi esperaba a la familia. Tal como ocurrió el día que oficializaron al argentino, los hinchas se hicieron presentes con todo el merchandising del Galatasay, bombos y bengalas naranjas.

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos regresaron a Turquía.

Seguí leyendo