Wanda Nara habló de su salud y fue contundente: qué dijo sobre el supuesto tratamiento en el exterior

La salud de Wanda Nara aún es un misterio, ya que se dijo mucho en las últimas semanas, pero ella decidió no hablar públicamente del tema. La empresaria, optó por no hacer mediático todo lo relacionado a lo que está transitando, aunque sí negó que vaya a hacerse un tratamiento en el exterior.

La conductora de Masterchef (Telefe) preocupó a todos luego de que Jorge Lanata aseguró que tiene leucemia y Chiche Gelblung que padece de mieloma. Hasta el momento, nada de esto fue confirmado por la protagonista.

Además, en estos días se dijo que viajaría a Estambul para someterse a un tratamiento, pero eso lo negó. La rubia viajará con su marido, Mauro Icardi, solo porque debe regresar a cumplir con sus compromisos laborales.

Wanda Nara reapareció en redes una vez más

Si bien en ningún momento salió a desmentir los trascendidos, esta vez sí lo hizo y de a poco intenta volver a tener una actividad normal en sus redes sociales, donde la siguen millones de personas. Wanda era de subir, por día, decenas de historias mostrando todo sobre su día a día y los usuarios reclaman que regrese.

De a poco, fue subiendo algunos posteos e historias a su perfil, pero no había vuelto a tocar el tema hasta este jueves. A través de sus redes, como suele hacer cada vez que va a hacer público algo de su vida, habló y se sinceró con sus fans.

Wanda Nara negó que vaya a hacerse un tratamiento en el exterior

Para vovler a tomar contacto con sus seguidores, decidió romper el hielo con un “preguntas y respuesta” de Instagram. Wanda dejó la posibilidad que le realicen consultas y ella eligió algunas para responder, aunque la mayoría estaban relacionadas a su salud.

“Cómo te sentis? En la tv dijeron que te vas a hacer un tratamiento, en dónde?”, fue una de las consultas. Y la mediática aprovechó para desmentir esa información y fue tajante: “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”.

Wanda Nara

Luego, otro seguidor le escribió: “Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad! solo espero que estés bien”. A eso contestó: “La verdad es que estoy bien. Y si muchas mentiras se dijeron”.

Y se mostró molesta porque muchos hablaron sin esperar que ella o alguien de su entorno, como su madre, su hermana o su marido lo hagan. “Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro”, lanzó.

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara

Seguí leyendo