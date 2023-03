Susana Giménez es la host de “LOL” en Amazon Prime Video: cómo se lleva con las redes y qué dijo de Wanda Nara

Franca y divertida, Susana Giménez vive un momento de templanza laboral: toma las propuestas que la convencen, hace participaciones especiales y, ciertamente, no deja de añorar el formato del programa que la volvió la diva de los teléfonos.

¿QUÉ ROL CUMPLE SUSANA EN “LOL”?

Fue curiosa su inclusión en el reality “LOL: Last One Laughing Argentina”, como host de una casa en la que un grupo de humoristas ingresan para lograr “tentar” a sus colegas, en una dinámica en la que la risa está prohibida. En ese escenario, “Su” es la encargada de ser la jueza, la que saca la tarjeta roja y, obligadamente, echa al que no pudo contener la risa.

El programa se ve en Amazon Prime Video y, aunque sus primeros episodios se vieron el 17 de marzo, termina de largar los capítulos recién el viernes de esta semana, el 31 de marzo.

“Es una cosa impresionante. Imaginate, si para la promoción arman esto, lo que es el estudio con 50 cámaras...”, dijo sorprendida la diva en una entrevista concedida a Clarín.

“Acá soy la jueza, pero me da lástima”, se sincera Susana. Es que la versión argentina del formato japonés que recorrió el mundo lleva a la diva -secundada por el influencer Grego Rossello- a confiscar que entre los 10 comediantes elegidos no haya risas que los dejen fuera de juego.

“Van a convivir 6 horas en una casa y el que se ríe pierde. Espero que les vaya bárbaro y se diviertan. Hay mucha expectativa. Yo, cada vez que estreno cualquier cosa, tengo miedo. Siempre tengo miedo... A que no guste, que esto, que lo otro. Soy miedosa. Me pasa también en el teatro, en la tele y en todos lados”, asume.

-¿Te costó sacarte el chip más susanesco para incursionar en un rol casi antagónico?

-Me encantó. Pero no me gustaba sacarles la tarjeta colorada a los participantes, que era ésta (la saca de una mesita y la muestra). Porque primero les das la amarilla, como una advertencia, pero ya con la roja los tenés que echar. Yo les decía: “Perdónenme chicos, pero se rieron”. Ahora soy la jueza, pero me da lástima.+

-¿En la vida sacás muchas tarjetas rojas?

-¡No! Ojalá...

Susana Giménez y Grego Rossello, los conductores de "LOL: Last One Laughin Argentina".

-¿Sos muy paciente?

-Sí, soy paciente, tolerante. Pero la saco cuando hay que sacarla. Soy justa siempre. Ahora, cuando ya te rompe mucho... chau. Hay varias cosas que me pueden sacar (se ríe). Pero, en general, soy una persona muy alegre y no me gusta la batalla, la pelea, ni la mala onda.

¿CÓMO SE LLEVA SUSANA CON LAS REDES SOCIALES?

-¿Mejoró tu interacción con las redes sociales o seguís siendo peligrosa con el teléfono en la mano?

-¡Yo soy un peligro para mí! Porque hago cada cosa... No soy muy cibernética y hago macanas. Por ahí aprieto y me sale un pie o cualquier cosa. Pero enseguida tengo gente que me dice: “¿Qué publicaste? Pero, ¿qué publicaste?”. Y me lo borran. Aprendí a las piñas, pero igual pienso que es el futuro. Yo siempre leo y veo mucho las redes.

“El otro día vi que un elefante cruzaba una ruta. ¡Y los camiones paraban! Y el elefante le sacaba todas las hojas, todo lo que traía, se lo comía y después el camión seguía. Esas cosas tan raras que hay en el mundo... Yo he estado en India y nunca vi eso tampoco. Me divierte mucho TikTok, también”, reconoce Susana.

Susana Giménez y Grego Rossello en el estudio junto a los comediantes que compitieron en "LOL: Last One Laughin Argentina"

-¿Te animaste a hacer alguno?

-No, no me animo. Me encantaría hacer cosas y bailes, pero tenés que aprenderte la coreografía, y no me da. Pero me gusta verlo. El otro día vi a una señora de 101 años que bailaba tap y me quedé muda. Y dije: “Qué fabuloso, es joven de espíritu y eso es importantísimo”.

¿QUÉ DIJO DE “ARGENTINA, 1985″ Y RICARDO DARÍN?

Ex pareja de Ricardo Darín, lamenta que “Argentina, 1985″ no haya ganado el Oscar como mejor película internacional.

-Sí, todos esperábamos ganarlo, pero igual tuvieron tantos premios y la vio tanta gente... Y la siguen viendo. Me dio pena que no lo ganara, pero ellos también desconfiaban un poco, digo Ricardo (Darín) y Florencia (Bas).

-¿Hablaste con Ricardo después?

-No, hablé con la “Flora”, pero antes. Y, bueno... Había una película que era la favorita (la categoría de filme extranjero quedó en manos de la alemana “Sin novedad en el frente”) y después una con chinos que ganó como 28 premios.

-¿Fallaron las cábalas? ¿Tenías alguna?

-No, pero me vi toda la red carpet, estuve 4, 5 horas sentada. Es mi programa del año.

¿QUÉ DIJO DE WANDA NARA?

-Tu debut como host en “LOL Argentina” coincide con el debut de Wanda Nara en “MasterChef”. ¿Cruzaron algún mensaje?

-Me preguntaron qué me parecía y ya querían buscar roña. “¿Te parece que te podrá reemplazar?”, me dijeron y les contesté que no dijeran pavadas. Wanda Nara es muy graciosa y yo la quiero muchísimo. Cada vez que he ido a verla en Milán o París me he reído mucho, porque es un personaje.

Susana Giménez

-La búsqueda de una sucesora no es de ahora, viene casi de antaño.

-¡Pero, por favor! Desde que tengo 25 años están buscando una heredera. Y no la van a encontrar (risas).

SUSANA QUIERE VOLVER A SU FORMATO

-¿Te da ilusión volver al formato tradicional de tu programa? ¿Lo ves compatible con la televisión de hoy?

-Habían comprado unos formatos para mí, pero era otra vez lo mismo. Yo vivo haciendo concursos... Imaginate que durante 35 años hice todo: de canto, de grandes, de chicos. Pero mi programa sí me interesaría. Tenemos pensado la vuelta para el segundo semestre, pero no sé, porque es un año político. Entonces es difícil reírse y no hablar de una realidad.

-¿Decirle que no al otro formato fue pura intuición?

-Yo tengo una intuición total, para mi vida y siempre la usé para mi carrera. No es que no haya tenido fracasos al principio. Debuté con “Las mariposas son libres”, un éxito brutal, pero me habían hecho firmar dos contratos, porque recién empezaba y tuve que hacer otra obra después, que era una porquería.

“No fue nadie y la hicimos con Satur (Claudio García), que en ese momento estaba con ‘Rolando Rivas, taxista’ y teníamos que llegar en patrullero al teatro. Cuando salíamos había mil personas afuera y cincuenta adentro. Fue lo peor que me pasó”, recuerda.