Nacho de Gran Hermano reveló la increíble señal divina de su madre que recibió en la final: “Aparecieron 27″

Nacho reingresó este martes a la casa de Gran Hermano para charlar con Georgina Barbarossa que hizo su programa desde el living de la casa más famosa.

En un momento de la entrevista, Georgina hizo referencia a la presencia de mariposas que Nacho las relaciona con su mamá fallecida, en 2022.

“Recién estábamos en el jardín y vino una mariposa”, contó Nacho. “Y era tu mamá”, agregó la conductora. “Era mi mamá”, le dijo Nacho. “Seguro”, agregó Barbarossa.

“Y ayer las conté fueron 27 mariposas en el jardín de Gran Hermano”, le confesó el participante de GH 2022.

“A mí al principio me shockeaba mucho porque lo veía como una casualidad, después me di cuenta de que en momentos clave cuando necesitaba una palabra, aparecía una mariposa. Y una vez puede ser, dos veces bueno, pero ya tantas...”, contó Nacho.

Y luego confesó: “Han venido mariposas que se han quedado días y cuando safaba de la placa, no estaban más”.

Nacho contó por qué tenía mala relación con Marcos y reveló su futuro con La Tora

La conductora Georgina Barbarossa visitó la famosa casa para hacer una inspección y transmitir su programa desde allí, acompañada de Nacho, quien salió en segundo puesto.

Durante su recorrido, Barbarossa y su equipo recorrieron la casa, admirando los mismos lugares que los participantes habían habitado por meses.

La cocina en particular llamó la atención de la conductora, que expresó su entusiasmo por la amplia mesada y bromeó sobre su deseo de mudarse allí.

Luego en el living, en charla con Nacho sobre la noche de la gran final, el participante reveló secretos de su estadía en la casa.

Primero, ante la pregunta de Gastón Trezeguet en A la Barbarossa acerca de la mala relación que tenían con Marcos cuando arrancó el reality y por qué cambió.

Nacho se sinceró y dijo: “Es como que nos obligamos a compartir momentos. Iba a la pileta y estaba él y era ‘¿Yy cómo estás?’, y así de a poco”.

En cuanto a las razones de su mala onda, explicó: “Nos prejuzgamos mucho uno al otro, no sé en qué. Yo al principio dije ‘Nono este chico no me va a caer bien’. Éramos muy distintos, yo hablaba hablaba y él nada. No puede ser loco, pensaba, llevamos dos meses y no dice nada”.

“Está haciendo un personaje, creí, pero después me di cuenta de que es así”, agregó Nacho para dejar en claro su nueva relación con Marcos.

Con respecto a su futuro con La Tora, aclaró: “De novios no estamos, yo siempre dije que la quería conocer afuera de la casa, la quiero un montón. Siento que vamos muy bien encaminados”.