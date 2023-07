Soledad Pastorutti confesó por qué no le pidió una foto a Lionel Messi: “¿Para que la tendría?”

Soledad Pastorutti se abrió en una sincera entrevista este martes por la noche y reveló detalles impactantes de su vida y sus seguidores. Durante su participación en el programa Noche al Dente, transmitido por América, la reconocida cantante compartió anécdotas desconocidas y emocionantes.

Desde sus comienzos como canillita en su pueblo natal hasta experiencias con sus fans, Soledad no dejó nada sin contar.

Soledad Pastorutti estuvo de invitada en Noche al Dente

En el programa, Soledad Pastorutti recordó su primer trabajo como canillita en un diario de distribución gratuita en su pueblo. Luego, junto al conductor Fer Dente, interpretó uno de sus temas favoritos, “Yo no te pido la luna”.

Durante la charla, la cantante reveló una anécdota curiosa sobre su encuentro con Lionel Messi, cuando tuvo la oportunidad de jugar al fútbol con él en la despedida de Maxi Rodríguez.

La Sole estuvo presente en la despedida de Maxi

Soledad confesó que decidió guardar ese momento para sí misma y no le pidió una foto. “¿Para qué tendría la foto? ¿Para mostrarla en Instagram? Porque todo el mundo le pedía una foto y pensé ‘pobre pibe’. No me dio de pedirla y disfruté el momento”, reflexionó.

Soledad Pastorutti contó que un fan comía de la basura para ir a verla

Además, la Sole compartió experiencias impactantes que vivió junto a sus seguidores más fervientes. “Mis fans hicieron muchas cosas por mí, llegaron a entrar a mi casa. Viajes larguísimos, dormir en la calle y comer de la basura”, reveló entre risas.

Incluso mencionó el caso de un fan que llegó a buscar comida de la basura para poder asistir a uno de sus conciertos. Estas muestras de admiración y sacrificio conmovieron a la cantante, quien se siente agradecida por el apoyo incondicional de su público.

Durante la entrevista, Soledad también compartió momentos emocionantes de su vida familiar, recordando la influencia musical de su padre y la importancia de su hermana y su esposo en su carrera artística.

Además, destacó la alegría de crecer en un pueblo pequeño y cómo esos recuerdos y experiencias marcaron su adolescencia.

Soledad Pastorutti reveló que ser mamá le cambió el canto

En cuanto a la maternidad, Soledad Pastorutti reconoció que sus hijas, Antonia y Regina, han transformado su forma de cantar.

“Desde que tengo a mis dos nenas, canto distinto. Canto de otra manera, no lo puedo explicar”, expresó. Asimismo, deseó inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños y hacer lo que les gusta, destacando que aunque su vida no fue fácil, tiene el privilegio de dedicarse a su pasión.

La Sole también compartió un momento emotivo al hablar sobre la canción de amor de la película Cinema Paradiso, la cual la acompañó en su boda con su esposo Jeremías.

