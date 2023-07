El osado escote que eligió Soledad Pastorutti para su último show

Soledad Pastorutti compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías donde lucía un llamativo conjunto compuesto por pantalón naranja con detalles en rojo y una remera blanca escotada a la que añadió mangas en blanco.

Estas imágenes fueron capturadas durante su recital en el Teatro Coliseo. En su publicación, Soledad expresó: “Se fue el primer fin de semana de NATURAL en el Teatro Coliseo... ¡Y cada encuentro fue mágico!”

Con su enérgica presencia en el escenario y su deslumbrante estilo, Soledad Pastorutti conquistó a su público en el Teatro Coliseo.

Las fotos compartidas reflejan no solo su talento musical, sino también su sentido de la moda y su capacidad para crear looks únicos y auténticos.

Sus seguidores se deleitaron con cada actuación, viviendo momentos mágicos y disfrutando de la magia que Soledad transmitió durante todo el fin de semana.

Soledad Pastorutti encendió con sus piernas en un vestido de tajo

En paralelo al cálido recibimiento de su nuevo disco, Soledad festejó días atrás ser ganadora del premio Martín Fierro por La Voz Argentina, destacado como “mejor big show”.

La cantautora de Arequito fue la única presente del programa en la fiesta televisada por Telefe y subió al escenario para agradecer al público el acompañamiento. Justamente, ella ha ganado como coach en tres de las cuatro ediciones de La Voz.

Soledad Pastorutti asistió a la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

En cuanto a su look, la Sole fue nombrada una de las famosas mejores vestidas en la gala. Optó por usar un elegante look de la diseñadora Verónica Far. El color rojo intenso resaltó su figura a los 42 años, además de aportar glamour sin excesos.

El tajo extremo, además, le permitió a la intérprete de “Lágrimas y flores” mostrar sus increíbles piernas, de las que Soledad ya ha presumido en partidos de fútbol al lado de Messi o en las presentaciones de los festivales de verano.

