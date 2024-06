La impensada reflexión de Soledad Pastorutti el día que su hija mayor, Antonia Audoglio, cumple 14 años

Soledad Pastorutti se caracterizó durante toda su carrera artística por mantener un perfil reservado con respecto a su vida personal, por lo que hace que cada posteo en el que ofrece a sus seguidores algo un poco más íntimo, sea aún más especial. Y así ocurrió con el cumpleaños de su hija mayor, Antonia, quien cumplió 14 años este 10 de junio.

La reconocida artista no dejó pasar este momento tan importante, en el que ella también cumple 14 años de haberse convertido en madre por primera vez, y le dedicó un extenso y sentido posteo a su hija al que sumó fotos y videos con recuerdos de diferentes etapas de su vida.

Antonia, la primera hija del matrimonio de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio.

Antonia es la primera hija del matrimonio de Soledad y Jeremías Audoglio, quienes se casaron en abril de 2007. Tres años después, llegó al mundo Antonia, y posteriormente, la familia creció con la llegada de Regina, su segunda hija, que actualmente tiene 11 años.

Si bien es poco lo que se sabe sobre las hijas de la artista, La Sole contó públicamente que sus pequeñas no tienen redes sociales y que asisten a un colegio público de Arequito, el pueblo de Santa Fe de donde es oriunda toda la familia.

El emotivo posteo que La Sole le dedicó a su hija mayor, Antonia Audoglio

Este 10 de junio la mayor de las hijas de la cantautora cumplió 14 años y Soledad Pastorutti no dudó en compartir con sus casi dos millones de seguidores fotos y videos junto a la niña y un emotivo posteo en el que expresó todo el amor que siente por su hija.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida! No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, un milagro! No me detuve a pensarlo siquiera. Es posible que ese deseo responda a un mandato familiar, es posible que haya querido repetir la historia, quizás… no lo sé, no me importa. Lo único que puedo decir es que sin dudas es lo mejor que me pasó en la vida!”, reflexionó la Sole sobre el rol que cumple desde hace más de una década.

De esta manera, La Sole -por primera vez- se refirió al hecho de que su maternidad puede haberse dado más por mandato social que por decisión propia, tal como le ocurrió y le ocurre a millones de mujeres, sin embargo, dejó en claro que sus hijas son lo mejor que le pasó en la vida.

“Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y nuestra fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. Es vivir y amar sin límites! Soy artista, soy cantante y soy mamá! Gracias Anto por darle sentido a todo ! El año que viene 15!!”, cerró.

Así está hoy Antonia, la hija de 13 años de la folclorista.

