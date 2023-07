A la Sole le tiraron un poncho de River en pleno show y no pudo ocultar su incomodidad

Con shows agotados y un despliegue visual inmersivo, Soledad Pastorutti presentó en el teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires su nuevo álbum “Natural”. Más allá de su aplaudida propuesta, la cantante e hincha de Boca vivió un momento incómodo el sábado pasado, justo cuando River Plate se consagró campeón del torneo local.

La Sole es de Boca y la cargaron con un poncho de River

Durante la interpretación de “A don Ata”, uno de sus clásicos, la Sole fue sorprendida por un fanático de las primeras filas del teatro que le arrojó una bufanda con el escudo y los colores de River con el objetivo de que la artista lo revoleara.

La elección del “poncho” improvisado no fue casual. El Millonario había levantado la copa de la Liga Profesional 2023, primer título para Martín Demichelis como director técnico. Y como Soledad es fanática de Boca Juniors, los seguidores quisieron hacerle una “cargada” a su ídola.

Como se ve en el video de @pastwiittera viralizado en las redes sociales, la Sole se tomó con humor, aunque incómoda, la recepción de la bufanda de River y le hizo un guiño al fanático, desatando carcajadas mientras seguía cantando la famosa chacarera.

Después, en otra parte del recital, Soledad volvió a interactuar con el público, que le vitoreaba “Dale, campeón”. Ella dijo: “¡Qué maldad! Pero la verdad felicitaciones a toda la banda, vamos a felicitar como se debe, con mucho cariño. Pero no puedo revolear una cosa de River”.

La reacción de la Sole, hincha de Boca, cuando le tiraron un "poncho" de River en pleno show (Captura de video / @pastwiittera)

Según ha contado en distintas entrevistas, su esposo, Jeremías Audoglio, sí es de River. La Sole, sin embargo, se mantiene firme con la pasión hacia el Xeneize desde pequeña.

La Sole y su espectacular look para los Martín Fierro 2023

En paralelo al cálido recibimiento de su nuevo disco, Soledad festejó días atrás ser ganadora del premio Martín Fierro por La Voz Argentina, destacado como “mejor big show”.

La cantautora de Arequito fue la única presente del programa en la fiesta televisada por Telefe y subió al escenario para agradecer al público el acompañamiento. Justamente, ella ha ganado como coach en tres de las cuatro ediciones de La Voz.

Soledad Pastorutti asistió a la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

En cuanto a su look, la Sole fue nombrada una de las famosas mejores vestidas en la gala. Optó por usar un elegante look de la diseñadora Verónica Far. El color rojo intenso resaltó su figura a los 42 años, además de aportar glamour sin excesos.

El tajo extremo, además, le permitió a la intérprete de “Lágrimas y flores” mostrar sus increíbles piernas, de las que Soledad ya ha presumido en partidos de fútbol al lado de Messi o en las presentaciones de los festivales de verano.

Soledad Pastorutti asistió a la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

Seguí leyendo: