Sofía Jujuy Jiménez contó el método que usó Neymar para conquistarla

Sofía Jujuy Jiménez, con su carisma inconfundible, hizo gala de su espíritu jovial y entretenido en su reciente aparición en el programa “Noche al Dente” de América. Desde el momento en que entró al estudio, la presentadora dejó ver su naturaleza divertida y alegre.

Inmediatamente, compartió una anécdota que le había sucedido ese mismo jueves, una historia que desató sonrisas: “Se me acercó un chico alto, rubio, re lindo, que me preguntó si hablaba inglés. Me dijo que era ucraniano y cuando le dije que sí me dijo ‘qué linda que sos, sos muy bella’”.

Sofía relató cómo Neymar intentó conquistarla a través de mensajes: “Me parecía como muy loco. A mí me daba la impresión de que es un tiroteador, me mandaba mensajes y no le respondí. Hasta me pasó su número de Whatsapp y me dio cosa, además yo estaba iniciando otro vínculo”.

La versatilidad de Sofía quedó en evidencia cuando se animó a entonar canciones emblemáticas en el programa. A pesar de aclarar que no es cantante, demostró su entusiasmo en el escenario interpretando temas de Sergio Denis y Gilda.

No obstante, sus habilidades vocales no son la única faceta cautivante de la presentadora, ya que compartió su autenticidad con el público: “No puedo caretear nada y la verdad que se me nota mucho si estoy triste, si estoy bajón”.

La entrevista abordó varios aspectos de su vida, incluido el tema de las relaciones sentimentales. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de salir con alguien de mayor edad, Sofía fue tajante: “Definitivamente, no”.

Aclaró su postura al respecto: “Depende en qué momento de tu vida está la diferencia de edad, pero en mi caso yo tenía 20 y el otro, 40, y no daba”.

Entre risas y sinceridad, la conductora compartió aspectos de su experiencia personal, incluyendo un momento en el que confesó haber sido infiel: “Una vez fui infiel, lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca más. Prefiero no estar de novia o tener una pareja abierta. Creo en la monogamia, o tengo ganas de creer. No me animo al poliamor, por ejemplo”.

La entrevista también tocó su ingreso al mundo artístico, recordando su decisión audaz de dejar el periodismo para sumergirse en el ambiente del entretenimiento: “Cuando dejé Telenoche para entrar al Bailando me la jugué”, aseguró.

“Recuerdo que ese día que me llamaron de la producción de Tinelli me había recibido de periodista. Pero dije que sí al instante. Y probé, me mandé y la verdad es que al periodismo siempre se puede volver”.

La participación de Sofía Jujuy Jiménez en “Noche al Dente” fue un derroche de autenticidad, anécdotas divertidas y reflexiones sinceras, demostrando que su encanto y personalidad siguen conquistando al público de manera inquebrantable.

