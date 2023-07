Sofía ‘Jujuy’ Jiménez volvió al país y fue tajante al hablar sobre su separación: “Hay cosas que no las tolero”

Sofía “Jujuy” Jiménez llegó hoy al país luego de sus vacaciones. Mientras estaba en el aeropuerto, el móvil del programa Intrusos le consultó sobre su polémica separación y respondió con declaraciones tajantes. Además, la modelo aprovechó sus minutos en la televisión para contar más detalles de lo sucedido.

En las últimas semanas, la famosa argentina que cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, compartió diariamente fotos de su viaje por Europa con sus seguidores. Estuvo en países como por ejemplo España, Croacia y Portugal. También, expresó su deseo de no querer volver al país.

Mientras “Jujuy” se encontraba por el Viejo Continente, se enteró a través de redes sociales de la infidelidad de quién era su novio en ese momento, Bautista Bello. Salió a la luz una foto en la que se lo ve a él con otra mujer a los besos.

En su llegada al aeropuerto, el movilero de Intrusos le consultó sobre cómo estaba y la actriz respondió: “Bien, poniéndole onda. El viaje en sí fue una locura”. Luego, sobre la foto viral de su ex pareja con otra chica, contestó: “Lo que vieron ustedes, yo también lo estaba viendo en ese momento y mi celular estaba explotadísimo”.

Jujuy Jiménez hablo sobre su separación

Sobre sus historias subidas, donde confirmó la infidelidad, Jiménez contó: “No podía hacerme la boluda, tampoco hice nada malo. Es una realidad y estaba pasando. No me lo esperaba de ninguna manera”.

También, la influencer contó que lo había invitado a Bautista Bello a compartir con ella el viaje por Europa como regalo de cumpleaños, pero que, luego de enterarse de la polémica situación, le advirtió que no tomara el avión y que no quería verlo.

Con respecto a las intimidades de la ex relación, comentó: “De verdad estábamos planeando ser papás. Estábamos viendo la convivencia. Todo esto fue como un shock y muy impactante para mí”. Más que verlo como algo malo, la modelo contó que lo tomó como un mensaje para alejarse de él.

Por último, seguró que no fue “el beso en sí” lo que le molestó sino todo lo que venía aguantando, como malos comportamientos y mentiras. Finalmente, cerró: “Yo tengo la mejor, soy la persona más buena y copada, pero hay cosas que no las tolero y tengo mis límites, esta es una”, afirmó tajante.

