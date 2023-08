Silvina Luna cumplirá tres meses internada: las fuertes declaraciones de Gustavo Conti

En pocos días, Silvina Luna cumplirá tres meses internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires y aún lucha por salir adelante. La actriz continúa delicada de salud, su estado es delicado y está rodeada de su círculo íntimo, compuesto por su hermano y dos de sus mejores amigas.

“Hablé con el entorno de Silvina y puedo decir cómo está hoy. En tres días se cumplen tres meses de la internación y me dicen que la recuperación pasa por lo físico y lo mental”, comenzó diciendo el periodista Guido Zaffora en Intrusos.

“La parte respiratoria y neurológica por suerte está totalmente curada. Está con kinesiólogos y ahora tiene visitas, en su momento se las habían cancelado porque tenía una batería de estudios muy importante y también para dejarla descansar”, destacó el panelista de AméricaTV. “Está con su hermano y dos amigas que están a sol y a sombra con ella”, agregó.

Gustavo Conti habló de la salud de su amiga, Silvina Luna

Previamente, Gustavo Conti habló con Pablo Layus en el programa de radio que conduce “Que valga la pena”. Allí, el ex Gran Hermano se refirió al estado de salud de su amiga, Silvina Luna y fue contundente al asegurar que la modelo aún no está recuperada, sino que presenta leves mejorías.

“Si igual no se crean tanto eh, tampoco es tan así. Está recuperándose... ¡Muy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el or.., perdón por la expresión”, indicó Conti.

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti (Foto: web)

“El proceso que tiene que tener ahora, no sabés. Tampoco voy a contar mucho más porque no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara”, dijo algo molesto con las versiones sobre la salud de Silvina.

“Está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, que pobrecita, me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar”, cerró.

Silvina Luna despertó tras 15 días.

En un diálogo con TN, los familiares de Silvina Luna confirmaron que su recuperación está en marcha, aunque el proceso es lento debido a la gravedad de su situación previa.

Al respecto, la periodista la periodista Cecilia Martí.xplicó: “De a poquito va mejorando. Esto es muy lento. Tengamos en cuenta que ella estuvo en una situación muy grave, muy crítica y que hoy por hoy sigue internada para terminar de rehabilitarse”.

“La situación crítica que atravesó hace unas semanas hizo que prácticamente no se moviera. Entonces eso es lo que hoy se está tratando de rehabilitar para luego avanzar con ponerla en condiciones para el trasplante, que es el objetivo, pero para so todavía falta”, señaló Cecilia Martí.

Silvina Luna continúa su recuperación en el Hospital Italiano después de tres meses de Internación

