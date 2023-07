El nuevo parte médico oficial de Silvina Luna: evalúan el pase a sala común

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, compartió el nuevo parte médico de la actriz, quien continúa internada en terapia intensiva con una evolción favorable. Tal como se había filtrado, la artista continúa con su tratamiento de diálisis y ya se alimenta por vía oral.

El letrado compartió el parte oficial del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde Silvina Luna lleva casi un mes internada en cuidados intensivos. Ante la preocupación de la sociedad por la salud de la artista, la familia decidió dar detalles de su evolución en las últimas 48 horas.

El nuevo parte médico de Silvina Luna

“La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida y con signos vitales estables”, dice el inicio del documento. Además, resalta que “mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular”.

La nueva información es que, si continúa con este panorama, la modelo podrá pasar a sala común. “Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”, resalta el documento firmado por la dirección médica del nosocomio.

Como en cada parte, Burlando anexó la palabra de la familia de Silvina Luna: “Los familiares y afectos de Silvina informamos sobre el último parte médico y adelantamos que este viernes, en oportunidad de recibir el de epicrisis, daremos más detalles sobre su estado de salud y proceso de evolución.

“De esta manera queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que desde el inicio de este proceso ha estado pendiente. Y que tanto para nosotros, como especialmente para Silvinam significan el invalalorable sostén por la fuerza de sus oraciones”, cerró el comunicado.

Habló el hermano de Silvina Luna, sus principal sostén en esta etapa difícil de su vida

Debido a un delicado cuadro de hipercalcemia por una insuficiencia renal, Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva desde hace varias semanas. Su hermano Ezequiel se ha mostrado constantemente a su lado y comentando la evolución de Silvina.

Al parecer, en las últimas horas hubo una mejora en el cuadro de salud de la modelo aunque sigue en estado delicado. En medio de todo esto, su hermano se comunicó con los medios y dio detalles de la situación en general.

Silvina Luna despertó en el hospital.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, aseguró al conversar con Juan Etchegoyen de Mitre Live.

A su vez, Ezequiel sumó que Silvina ya esta alimentándose poco a poco. “Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere” expresó dando a entender que ella no tiene conocimiento de cómo la gente tomó su situación de salud.

La modelo antes compartía detalles de su estadía en el hospital.

“La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, agregó sumando así un detalle muy íntimo ya que, aunque se sabía de los efectos que sufrió luego de las cirugías, no se sabían detalles de su día a día.

Para terminar, el conductor del programa hizo referencia al hermetismo que se mantuvo en su momento acerca de la salud de Luna. “Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”, aseguró.

