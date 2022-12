Se puede ver en Netflix y es considerada una de las mejores películas de la historia

A pesar de que su punto fuerte son las series, en Netflix se pueden hallar algunas películas consideradas de las mejores jamás filmadas. Una de ellas es “Red social” (The Social Network, 2010), dirigida por el genial David Fincher, el mismo de “El club de la pelea” (1999), “Zodíaco” (2007) y “Perdida” (2014), entre otras. Lo que se dice una filmografía sin fisuras.

De qué se trata Red social (2010)

Como su nombre lo indica claramente, el filme está centrado en el origen y el posterior auge que introdujo Facebook tanto en la comunicación humana como a nivel negocios e internet.

Si bien se puede señalar que está basada en hechos y personajes reales, lo correcto es indicar que adapta el libro “The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal” (2009), escrito por Ben Mezrich. El cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, se desempeñó como principal consultor del autor, aunque se negó a hablar con él mientras se investigaba el libro. Por lo que algunas situaciones están más cerca de la ficción que de la realidad.

Volviendo a la película, tenemos al genio Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), quien en 2003 se sienta delante de su computadora en su habitación de la Universidad de Harvard y empieza a desarrollar una nueva idea: TheFacebook. Lo que comenzó en un colegio, entre clases y fiestas de fraternidades, pronto se convirtió en una revolucionaria red social.

Red social (The Social Network, 2010)

Seis años y 500 millones de amigos después, Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero a este emprendedor el éxito le trajo también complicaciones personales y legales, en especial la acusación de que robó la idea a unos estudiantes de su misma universidad, y su complicada relación con su amigo Eduardo Saverin (Andrew Garfield) y el cofundador de Napster, Sean Parker (Justin Timberlake).

El filme es un sólido thriller, con algunos pasos de humor, una edición endiablada y una puesta en escena que roza lo milimétrico, pero no por eso menos fría. Fincher logra meternos a la mente de ese inaccesible -y a veces, cretino- Zuckerberg. El guion de Aaron Sorkin le valió un premio Óscar. Astucia, sensibilidad y mucha personalidad.

Calificaciones de Red social (2010)

Metacritic 95/100

Rotten Tomatoes 96/100

IMDb 7,8/10

Letterboxd 3,9/5

“Red social” apareció en las listas de las diez mejores películas de 2010 de 78 críticos de cine, según reportó Metacritic. En 2016, fue votada como la 27ª mejor película del siglo XXI por la BBC, según la votación de 177 críticos de cine de todo el mundo.

Red social (The Social Network, 2010)

Tráiler de Red social (2010)