Martha volvió a atacar: la verdadera acosadora de “Bebé Reno” regresó con sus hostigamientos

El periodista Neil Sears, conocido por descubrir la identidad de la verdadera acosadora del comediante Richard Gadd, denunció que es objeto de amenazas y hostigamientos por parte de la mujer conocida como “Martha”, quien fue retratada en la exitosa serie “ Bebé Reno ” de Netflix.

Según Sears, desde que se publicó la entrevista donde reveló la identidad de “Martha”, esta mujer lo ha estado acosando con llamadas telefónicas y mensajes amenazantes. En uno de los audios que quedaron registrados en su contestador automático, “Martha” dijo: “Te convertiste en el mayor de mis enemigos. Vos sos el idiota del infierno”. El periodista del Daily Mail contó que la muijer lo llamó decenas de veces el día de la entrevista y los dos días siguientes.

La aterradora historia real que inspiró Bebé Reno: la mini serie furor de Netflix

La mayoría de los mensajes eran ataques contra Gadd, miembros de la producción de la serie y a los parlamentarios escoceses que la denunciaron en el pasado, detalló Sears. Según contó el último día de comunicaciones, “Martha” lo llamó 19 veces y le dejó en el contestador 18 mensajes de voz, sumando un total de 40 minutos. Allí expresó su enojo por no haber tenido la oportunidad de negar las acusaciones en su contra que se mostraron en la serie.

“Llamaré a la Policía si alguna vez te acercás a mí. Te voy a demandar a vos, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo con vos. Espero que eso te quede claro incluso para un imbécil como vos. Exigiré que el diario te despida. No me gustás ni nunca me gustaste”, le dijo la mujer. Los ataques no se detuvieron ahí. “Martha” continuó dejando mensajes intimidatorios a través de las redes sociales del periodista.

QUIÉN ES LA VERDADERA “MARTHA” Y QUÉ DIJO

El Daily Mail, medio que realizó la entrevista a la verdadera acosadora de Gadd, fue el primero en dar a conocer su identidad, aunque nunca revelaron su nombre ni mostraron una foto de ella. Sin embargo, otros medios circularon que se trata de Fiona Harvey (Martha en las serie), una abogada escocesa de 58 años.

En la entrevista, Harvey acusó a Gadd de utilizar la serie para “acosarla”. “Intimida a una mujer mayor en la TV para ganar fama y fortuna. Yo soy la víctima y él escribió un maldito programa sobre mí”, dijo ante los periodistas.

Aunque en la serie de Netflix la protagonista recibe nueve meses de prisión, a la mujer en la vida real no se le dio ninguna pena que la prive de su libertad. Gentileza.

A pesar de que la serie está basada en eventos reales, se modificaron algunas identidades y detalles de la trama para darle un enfoque más ficcional. Sin embargo, la verdadera “Martha” confirmó que hay muchas similitudes entre ella y el personaje interpretado por Jessica Gunning en la serie. “Se parece un poco a mí después de que subí cuatro kilos durante el encierro, pero en realidad no soy poco atractiva”, aseguró.

Los que vieron la serie sabrán que “Martha” tenía un peluche que era un Bebé reno, pero en la entrevista la acosadora lo desmintió: “Nunca tuve un bebé reno de juguete. Tampoco habría tenido ninguna conversación con Richard Gadd sobre un juguete infantil”

En la actualidad, no se sabe dónde está la verdadera Martha. Gentileza.

“Tiene el ‘síndrome del personaje principal’. Siempre piensa que está en el centro de las cosas. Yo no estoy escribiendo programas sobre él ni promocionándolos en los medios, ¿no? Si verdaderamente quisiera que yo fuera anónima, podría haberlo hecho. Gadd debería dejarme en paz”, concluyó.