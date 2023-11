“Rouge, Revolución Bohemia”, el musical mendocina basado en “Moulin Rouge” llega al Independencia

El musical es uno de los géneros con más apertura en Mendoza, que se ganó un espacio, tanto en los artistas, como en las escuelas de formación y el público.

Unidos por las ganas de generar un proyecto colectivo, que no tenga nada que envidiarle a una gran producción, nace “Rouge, Revolución Bohemia”, el musical que debutó el lunes pasado en la cartelera y tendrá su segunda función, el jueves 30 de noviembre, en el teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

El musical es una gran producción mendocina, que llega al Independencia.

Una adaptación de Moulin Rouge

Con dirección general de Verónica Alsina, la obra cuenta con un guion de Aníbal Villa, quien adaptó la historia original, y el trabajo cooperativo de más de cincuenta artistas entre actores, cantantes, bailarines, acróbatas y equipo técnico.

El musical está basado en la novela ”La Dama de las camelias” que relata la historia de amor entre una hermosa artista de burdel y un soñador escritor. El París de la “Belle Époque” es el epicentro de la trama, con el emblemático Moulin Rouge. Cristian, el escritor, decide viajar a París persiguiendo sus sueños. Allí conoce a quienes serán sus compañeros durante toda la historia. Los bohemios artistas lo convencen de trabajar con ellos en su próxima obra, pero la necesidad de dinero los lleva a idear un plan: cautivar a Satine, la joya del burdel, para que ella convenza al gerente del Moulin Rouge (Zidler) de ponerla en cartelera.

“La necesidad de hacer esta obra la tengo hace muchos años, desde que salió la película con mi profesor de teatro en aquel entonces me planteo el desafío de hacerla. Y recién ahora pude concretarlo. Fue un proceso muy arduo, pero mucho trabajo en equipo. Somos cincuenta personas con la misma visión y se generó una energía ideal para hacerlo”, cuenta la actriz y directora Verónica Alsina, quien con su Compañía Nina comenzaron a gestar la producción del musical.

El musical cuenta con un despliegue de vestuario y escenografía que recrear la Belle Époque del siglo XIX. Pero el dato de color de la producción también está puesto en la banda sonora, que se construye de hits actuales, logrando una perfecta mixtura entre el pasado y el presente.

“Con la compañía nos propusimos hacer una producción en conjunto, a través de comisiones de trabajo. Todos nos pusimos la camiseta y a partir de cada comisión fuimos organizando cada tarea. Luego llamamos a un casting para artistas hace tres meses, donde se terminó de completar el elenco. Incluso, algunos integrantes de la compañía como Claudia Racconto, Luisina González y Agustín González audicionó para los roles principales.

El musical es una gran producción mendocina (Foto: María José Navarro Sardá - Gentileza).

El elenco cuenta con cuarenta artistas en escena, entre los que se destacan en los papeles principales Nahuel Arce, Nicol Escorihuela, David Páez, Gustavo Delascio, Tadeo Colomer, Nicolás David, Julieta Donati, Agustín González, Claudia Racconto, Luisina González, Emilia Bonanno y Gisel Barahona.

“La idea de este musical es desarrollar las tres áreas que es el teatro, el canto y la danza. La música está adaptada por Pablo Orellano, hizo un maravilloso trabajo adaptándolo a nuestra idea de la obra. Porque lo más precioso que tiene es que son canciones actuales pero con una estética del 1800. Esa mixtura del pasado y el presente nos parece lo más rico, teniendo en cuenta el mensaje de esta revolución bohemia. En esta adaptación que escribió Aníbal Villa, se muestran estos dos mundos; el mundo del glamour y el dinero. Y el mundo de la bohemia que se mueve por la pasión, la alegría, la belleza, generando un contraste de las clases sociales, donde se encuentran los mundos de los protagonistas. Y el arte por encima del poder como lema de la obra”.

-¿Cuál fue el mayor desafío como directora y el grupo de montar una producción de estas características?

-El mayor desafío que tiene el musical es trabajar con un equipo tan grande, es un trabajo colectivo y no todos tenemos la posibilidad de participar de una producción de esta magnitud pese a que es independiente. Trabajamos todas las áreas técnicas como una gran producción, para lograr tener todos los condimentos de un musical, una puesta en escena imponente, el vestuario y lo artístico.

-¿Crees que el género en Mendoza tiene potencial?

-En Mendoza hay muchos artistas con talento, que siento que no lo valoramos. En el estreno nos fue muy bien con la devolución del público, que no se esperaba una producción de esta magnitud y el talento de los artistas. Y a veces no creemos que podamos generar espectáculos de calidad; cuesta mucho, desde lo económico y acceder a los recursos. A veces no tiene que ver con la falta de talento y ganas, sino con trabas administrativas. Creo que el género está creciendo, pero hay que visibilizar más el trabajo y que el público tenga acceso a poder descubrir y entender el género.

El musical es una gran producción mendocina (Foto: María José Navarro Sardá - Gentileza).

Para Agendar: “Rouge, Revolución Bohemia”

“Rouge, Revolución Bohemia”, es una producción mendocina con un equipo de cincuenta personas que tendrá su segunda función, el jueves 30 de noviembre, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Dirección general: Verónica Alsina.

Guion: Aníbal Villa.

Reparto principal: Nahuel Arce (Cristian), Nicol Escorihuela (Satine), David Páez (Harry Zidler), Gustavo Delascio (Duque), Tadeo Colomer (Toulouse), Nicolás David (El Argentino), Julieta Donati (Baptiste), Agustín González (Jean Pierre), Claudia Racconto (Marie), Luisina González (Niní),Emilia Bonanno (Cocó) y Gisel Barahona (Ginger).

Asistente de dirección: Rodrigo Navarro Sardá y Ariadna Pazzaglia.

Dirección de actores: Rodrigo Navarro Sardá y Verónica Alsina.

Preparador vocal: David Páez.

Música: Pablo Orellano.

Vestuario: Yanina Di Munno.

Diseño escenográfico: Majo Delgado.

Realización escenográfica: Sol Pérez, Xar Sid, Katherine Morales.

Diseño lumínico: Belén Bustos.

Diseño gráfico: Anto Morelli, Agos Aruta, Juli Donati, Nati Vicari.

Fotografía: María José Navarro Sardá.