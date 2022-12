Ranking: las 15 mejores películas estrenadas en 2022 y dónde verlas

Este 2022 aún sigue en el limbo entre el estreno en la pantalla grande y el streaming. Que a dónde llega primero la película (si hay primero intenciones de estrenarla, por supuesto), que cuántas semanas separan una ventana de la otra, que cuáles franquicias se guardan las cadenas…

Según las cifras publicadas por Télam, hubo una recuperación en las salas de Argentina respecto a 2021, con casi 34 millones de espectadores frente a 13 millones, respectivamente, aunque lejos del récord de 2015 con 50 millones. Ahora, los streamings se encuentran obligados a cazar estrenos y movilizar su meseta en suscriptores dentro de una oferta que ya imita en cantidad a los canales de cable, ese del que tanto habían jurado diferenciarse.

Sin más preámbulo, 15 películas estrenadas en 2022 que merecen ser destacadas como las mejores del año. En una mejoría en cuanto al ranking de 2021, casi todas pasaron por las salas.

15. Cha Cha Real Smooth

Dir. Cooper Raiff

Estreno: 17 de junio en Apple TV+

Cha Cha Real Smooth (2022) de y con Cooper Raiff. Coprotagoniza y produce Dakota Johnson.

Con dos películas a cuestas, el heredero centennial de la verborrea naturalista de Richard Linklater, el humor de Judd Apatow y el estudio de personajes a lo Noah Baumbach, tiene asegurado un futuro prometedor en el cine. Y también en la vida de quienes descubran su sensibilidad.

Cooper Raiff defiende una narrativa sencilla pero bien intencionada con un joven que acaba de terminar sus años universitarios y está de vuelta en la casa de su madre con trastorno bipolar (Leslie Mann). Abandonado por su novia y sin saber qué hacer con su vida, se convierte en animador en fiestas de bar mitzvá, donde se cruza con una mujer diez años mayor (Dakota Johnson) y su hija adolescente Lola, que está dentro del espectro autista.

“Cha Cha Real Smooth” es un filme que rebasa de amabilidad gracias al carisma de su actor y director y que trata al típico héroe bonachón como un defecto antes que una virtud.

14. Argentina, 1985

Dir. Santiago Mitre

Estreno: 29 de septiembre en cines, disponible ahora en Amazon Prime Video

Santiago Armas y Ricardo Darín en "Argentina, 1985"

Amparado en un vigoroso equipo de producción, Santiago Mitre lanzó su versión local de “Mr. Smith Goes to Washington” (1940) con el Juicio a las Juntas Militares, momento en el que Argentina condenó a los genocidas de la última dictadura y sentó precedente a nivel mundial. Así, dos figuras populares y talentosas como Ricardo Darín y Peter Lanzani adoptan la figura del underdog para conseguir aquel triunfo en épocas aún duros para quienes buscaban memoria, verdad y justicia.

“Argentina, 1985″ ofrece una puesta en escena magnífica, pero no por ello fría: tiene el corazón suficiente para cautivar a su audiencia cuando se lo propone. Quizá hubiera sido interesante ver más minutos del director de “La cordillera” en el campo del thriller (la escena de persecución a Moreno Ocampo es una delicia) antes que con esas líneas redundantes recitadas por el hijo de Strassera que tiran abajo todo riesgo narrativo. De todos modos, una decisión que se justifica por vender la película en el exterior, donde ya se aseguró un lugar clave en la temporada de premios. ¿Habrá un tercer Óscar argentino? En el 86 lo ganamos también, ¿elegimos creer?

13. C’mon C’mon: siempre adelante

Dir. Mike Mills

Estreno: 7 de abril en cines, disponible ahora en Amazon Prime Video

"C'mon C'mon" de Mike Mills

Original de 2021, llegó a Argentina en los primeros días de abril pasado. Se trata de un drama en blanco y negro, casi documental, sobre los recuerdos y las emociones reprimidas a través de la relación entre un periodista (Joaquin Phoenix) y su ocurrente sobrino (Woody Norman). Mike Mills es un discípulo orgulloso del cine de Wim Wenders. Ambos hacen colectivas sus inquietudes, sin sensiblerías baratas: los conflictos pasan por el terreno de la subjetividad de los sentimientos y cada uno de nosotros compone (y sana) a partir de sus historias.

El director repite su sello: una narrativa de constantes digresiones sobre los recuerdos, la crianza y las emociones reprimidas, en especial, en los varones. “¡No estoy bien y es una respuesta totalmente razonable!”, gritan tío y sobrino en la película.

12. X

Dir. Ti West

Descarga digital

"X" (2022) de Ti West

El director de “La casa del diablo” (The House of the Devil, 2009) recrea el furor de las porno de los años 70 y homenajea a una larga lista de películas, desde la infaltable cita a “La masacre de Texas” (The Texas Chain Saw Massacre, 1974) hasta otras no tan evocadas como “Trampa mortal” (Eaten Alive, 1976) y “El cocodrilo mortal” (Alligator, 1980).

Maxine (Mia Goth) es la musa de un director mediocre con ínfulas de autor (Owen Campbell) que llega con otras dos parejas a una granja en el medio de la nada, en Texas, para filmar una porno. El desenfreno sexual pone alerta a la dueña de casa, una decrépita anciana, que guarda una particular conexión con la joven protagonista. Un festín de sangre que se abraza al exploitation setentero, entretiene de sobra y le recuerda con lucidez a otras contemporáneas cómo dialogar con el pasado del cine.

También en este año, “X” tuvo una precuela igualmente genial titulada “Pearl”. Resta que en 2023 Ti West lance la secuela, “Maxxxine”, cerrando así una trilogía que nunca descuida la personalidad autoral, más allá del tributo.

11. Apolo 10 ½: una infancia espacial

Dir. Richard Linklater

Estreno: 1° de abril en Netflix

Apolo 10 ½: una infancia espacial (Apollo 10 ½: A Space Age Adventure, 2022) de Richard Linklater

A través de la animación rotoscópica, que el director ya manejó en “Despertando a la vida” (Waking Life, 2001) y “Una mirada a la oscuridad” (A Scanner Darkly, 2006), nos presenta a Stan, un niño crecido en una amplia familia en Texas -como él- y que es seleccionado para un programa secreto de la NASA, clave para el alunizaje de 1969.

Sin embargo, la épica infantil es apenas una excusa para abordar con calidez un modelo de sociedad extinto, más que un ejercicio pop y superficial como los que pululan por estos años. Quién más para lograrlo que Richard Linklater, un experto en resignificar los momentos ordinarios de la vida y compartirlos con el mundo.

10. Jesús López

Dir. Maximiliano Schonfeld

Estreno: 3 de febrero en cines, luego Cine.ar

Jesús López (2022) de Maximiliano Schonfeld

Abel (Joaquin Spahn) es un chico retraído de un pequeño pueblo de Argentina que sufre la muerte de su primo Jesús (Lucas Schell), mejor plantado en la vida social y competidor en carreras de automovilismo. La vida del protagonista empieza a mutar -con tintes bíblicos y mambos sobre la reencarnación de por medio- cuando es “adoptado” por sus tíos y habita la vida arrebatada de su pariente coetáneo.

Lo que parece ser un cuento pueblerino se eleva a categoría de alegoría sobre la muerte y el poder de trascendencia. El director de “Germania” (2012) ahonda en los ritos de la adolescencia con un relato ambiguo y una metamorfosis fascinante, repleta de simbolismos. La fotografía a cargo de Federico Lastra, una de las más seductoras del 2022.

9. Avatar: el camino del agua

Dir. James Cameron

Estreno: 15 de diciembre en cines, próximamente estará en Disney+

"Avatar: el camino del agua" de James Cameron

Pasaron 13 años desde que James Cameron se superó a sí mismo -al menos en recaudación- con la colosal épica ecologista de los Na’vi y dejó instalada la leyenda de “la película más taquillera de la historia”. El director se tomó su tiempo para perfeccionar las técnicas de captura de movimiento y, tras múltiples postergaciones, presentó su ambiciosa secuela, que demuestra por qué la gran pantalla nunca morirá.

Jake Sully (Sam Worthington), ya adaptado a su cuerpo extraterrestre e instalado en el paraíso natural del bosque de Pandora, ha formado una familia con Neytiri (Zoe Saldaña) con varios hijos, entre biológicos y adoptados. Pero la felicidad es arrebatada otra vez por la violenta conquista de los humanos, llevándolos a una zona de arrecifes donde los Tulkun, una especie de ballenas inteligentes, juegan un rol crucial para sus habitantes y se conectan con el bienestar de su mundo.

La nueva entrega no brilla especialmente por su historia -hasta persisten patrones de la original-, pero sus logros de espectacularidad visual merecen (y deben) robarse todos los elogios. La tensión en el tercer acto y la limpidez de sus secuencias de acción, donde la empatía entre la audiencia y los personajes es total, completan una experiencia redonda con reflexiones sobre el vínculo padres-hijos, la arrogancia humana y el discurso antibelicista.

8. Red Rocket

Dir. Sean Baker

Estreno: 23 de diciembre en HBO Max

"Red Rocket" de Sean Baker

En otra de sus lecturas sobre la “América profunda”, el realizador de “Starlet” (2012), “Tangerine” (2015) y “Proyecto Florida” (The Florida Project, 2017) se mete con la relación entre un actor porno descartado por la industria de Hollywood (Simon Rex, en un desquiciado papel que le calza perfecto) y una joven empleada de una tienda de donas en una zona abandonada de la sureña Texas City.

Es interesante la fidelidad del cineasta por exponer con crudeza los márgenes de la sociedad yanqui y los abusos derivados del reclutamiento de jóvenes mujeres para la pornografía. Despojado de prejuicios, trazos gruesos y fetichismos, un relato afincado en los personajes que enarbola la esperanza aun en la miseria humana. Una obra injustamente ignorada en la última temporada de premios por, claro está, ese mundo del entretenimiento que critica.

7. Drive My Car

Dir. Ryūsuke Hamaguchi

Estreno: 17 de marzo en cines, disponible ahora en MUBI

Drive my car (MUBI).

Basada en una serie de cuentos de Haruki Murakami, el filme japonés se centra en Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un actor y director de teatro que pese a no ser capaz de recuperarse de la muerte de su esposa, acepta montar la obra “Tío Vania” en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki (Tōko Miura), una joven tímida que le asignaron como chofer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

La última acreedora del Óscar a mejor película de habla no inglesa puede resultar algo lenta y de visionado paciente para algunos espectadores, pero la recompensa de descubrir sus capas narrativas lo justifican. Un ensayo profundo del personaje en la adaptación, donde Ryūsuke Hamaguchi filma las emociones y las realza como lenguaje ecuménico.

6. ¡Nop!

Dir. Jordan Peele

Estreno: 25 de agosto en cines, próximamente estará en HBO Max

"¡Nop!" (Nope, 2022) de Jordan Peele

Algo de otro mundo se esconde detrás de las nubes en un rancho en California, algo que se convierte en el objetivo a descubrir por dos hermanos (Daniel Kaluuya y Keke Palmer), dedicados a criar caballos en una empresa heredada de su padre y vinculada a la producción cinematográfica. En pocas palabras, un negocio en decadencia.

Tras “¡Huye!” (Get Out, 2017) y “Nosotros” (Us, 2019), Peele se deja poseer por Werner Herzog y Steven Spielberg para una tercera película bisagra en su carrera, que coquetea con la ciencia ficción y el western más que aterrorizar a sus espectadores. Como acostumbra, la suya es una obra autoconsciente, con humor negro, y crítica de su sociedad adicta al espectáculo, que aquí le devuelve la calidad del cine de aventuras como realizador (o manipulador) de las expectativas de sus espectadores. El flashback con el chimpancé en el set de televisión, el evento traumático del año.

5. Pinocho

Dir. Guillermo del Toro y Mark Gustafson

Estreno: 24 de noviembre en cines, disponible ahora en Netflix

Geppetto y Pinocho en la versión stop motion de Guillermo del Toro

El último año tuvimos un multiverso de la novela escrita por Carlo Collodi a finales del siglo XIX. Una versión rusa y fuente de memes dirigida por Vasiliy Rovenskiy, otra live-action insípida de Robert Zemeckis para Disney+ y, finalmente, la stop motion del mexicano Guillermo del Toro para Netflix, generosa en billetera con los autores. Nunca mejor aplicado ese dicho de que la tercera es la vencida.

El director pasó más de una década buscando financiamiento, retocando diseños y reescribiendo el guion hasta que la plataforma se interesó en estrenarla. Muchos la definen a la película con el cliché de “oscura”, pero en realidad es una exploración respecto a la finitud humana en un contexto de fascismo en Italia y odio a lo imperfecto. Conmovedora y bella visualmente como pocas en su especie, cuenta en su idioma original con Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton y Christoph Waltz, entre otros. Como el maestro Gepetto, Del Toro y su codirector Mark Gustafson nos enseñan que es posible la magia de dar vida a lo inanimado.

4. Licorice Pizza

Dir. Paul Thomas Anderson

Estreno: 27 de enero en cines, disponible ahora en Amazon Prime Video

"Licorice Pizza" de Paul Thomas Anderson

Gary Valentine (Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour) es un pibe de 15 años con una carrera de actor infantil estancada, pero que se las ingenia para capitalizar su carisma. Distinto es el caso de Alana Kane (la artista Alana Haim), una joven diez años mayor de familia judía que todavía no sabe qué hacer en la vida. Ella accede a una cita con él, sin saber lo que le depara a su relación entre negocios de colchones de agua, flippers y campañas políticas, además de idas y vueltas propias del amor idílico.

La manera en que PTA plasma los vaivenes de la vida se mantiene intachable, aquí en un precioso empleo del 35mm. Jonny Greenwood se encarga de la banda sonora, que incluye, además, temas de The Doors, Nina Simone, David Bowie, Chuck Berry y ese riff embriagador de “Let Me Roll It” de Paul McCartney & Wings.

3. Decisión de partir

Dir. Park Chan-wook

Estreno: 1° de diciembre en cines, próximamente estará en MUBI

"Decisión de partir" (Decision to Leave, 2022) de Park Chan-wook

El director de “Oldboy” (2003), recientemente premiado en Cannes, vuelve a lucirse en el campo del policial negro, aunque en realidad sea el tóxico romance entre un metódico detective (Park Hae-il) y la viuda de un montañista fallecido en extrañas circunstancias (Tang Wei) el centro de la atención. Como en la hitchcockiana “Vértigo” (1958), la película se encarga de enredarnos en un laberinto incomodísimo, con sentimientos extremos y varios misterios construidos en base a un montaje soberbio. La obra más elegante y desesperante del año.

2. Aftersun

Dir. Charlotte Wells

Estreno: 24 de noviembre en cines, disponible desde el 6 de enero de 2023 en MUBI

"Aftersun" (2022) de Charlotte Wells

El viaje a Turquía en la década del 90 de un padre divorciado (Paul Mescal, protagonista de “Normal People”) junto a su hija de 11 años (la debutante Frankie Corio) llena de melancolía la pantalla en esta ópera prima de la directora escocesa Charlotte Wells.

Para no romper el truco de su encanto y privar de emoción a quien todavía no la ve, hay que decir que el tiempo que comparten papá e hija juntos en un hotel marca el quiebre en la vida de ambos, reconstruido en la película a través de cintas de grabación casera.

1. Top Gun: Maverick

Dir. Joseph Kosinski

Estreno: 26 de mayo en cines, disponible ahora en Star+ y Paramount+

"Top Gun: Maverick"

Superar la vara del clásico de 1986 no era una misión complicada, pero ni el más optimista imaginó que “Top Gun: Maverick”, con un Tom Cruise entregado a las hazañas y apoteósico como el último gran héroe del cine, alcanzara semejante vuelo.

Una película “como las de antes” que se ancla en tres pilares: su magnético protagonista, las impecables secuencias de acción (en su mayoría, con efectos prácticos) y la nobleza de su relato. Para esto fue creado el cine hace más de 120 años.