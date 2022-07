Cha Cha Real Smooth: cómo es el encantador fenómeno de Cooper Raiff

Apenas suma 25 años y ya lleva dos películas encantadoras. El estadounidense Cooper Raiff, un heredero centennial de la verborrea naturalista de Richard Linklater, el humor de Judd Apatow y el estudio empático de personajes a lo Noah Baumbach, tiene asegurado un futuro prometedor en el cine. Y también en la vida de quienes descubran su sensibilidad. Porque tal como expresa su alter ego en “Cha Cha Real Smooth” (2022), el segundo largometraje que dirige, escribe y protagoniza, siempre nos quedarán los recuerdos.

Dueño de una dulzura poco usual en pantalla, este joven orquesta nacido en Texas (la misma tierra de Linklater) no tiene pudor en reconocer su adoración por las películas de Cameron Crowe o en mostrar sus sentimientos más de lo que el humano promedio se anima a hacerlo.

Tan centennial es que, a los diez años, vio la fantástica “El mundo mágico de Terabithia” (Bridge to Terabithia, 2007) y recién ahí supo que lo suyo era el cine. Primero, participó como miembro activo en el programa de teatro de su escuela y, ya de adolescente, en el Dallas Young Actors Studio para nutrir el estudio del guion.

A los 25 años, Cooper Raiff es un prometedor cineasta. Apple TV+ pagó USD 15 millones por "Cha Cha Real Smooth" (2022), su segunda película. (Brigid Presecky/Hilltop Photo Co.)

Tres años antes de que Apple TV+ desembolsara 15 millones de dólares para adquirir “Cha Cha Real Smooth”, Cooper Raiff era un estudiante del montón en Occidental College de Los Ángeles. Su película debut nació en la primavera boreal de 2019. Como carecía de planes para las vacaciones, decidió filmar un breve texto creado durante uno de sus faltazos a clases. Entonces, le pidió a su novia que oficiara de actriz y convenció a su amigo de fungir como operador de cámara.

Pese a que lo veía tosco y principiante, subió el material a YouTube y le envió el link por Twitter a uno de sus ídolos, pensando como todo mortal que jamás le daría clic. Se equivocó. El también director, guionista y actor Jay Duplass (“Baghead”, “Cyrus”) le devolvió horas después un correo electrónico: lo alentó a expandir y pulir su idea en un largometraje.

“Shithouse” (2020), disponible en HBO Max, es el nombre de la ópera prima de Cooper Raiff que plasma sus miedos en la universidad de Los Ángeles, lejos de su Dallas natal, a través de un reflejo suyo bautizado Alex, el típico estudiante que se lleva el almuerzo a la habitación y lucha por adaptarse sin la familia en un universo de vínculos efímeros. En una fiesta casual, Alex se cruza con la reticente Maggie (Dylan Gelula), de quien queda aferrado emocionalmente.

Shithouse (2020), la ópera prima de Cooper Raiff. Se puede ver en HBO Max.

La historia está sustentada en los diálogos existencialistas de sus protagonistas, que incluso en su primera mitad recuerdan bastante a los de las caminatas de Ethan Hawke y Julie Delpy en la trilogía “Before” (1995-2013) de Linklater. Cooper Raiff es uno de esos autores obsesionados con captar el instante real antes que los largos procesos. Quizá diga cosas que no cambien al mundo, pero lo hace de una manera tan divertida y sencilla que es imposible resistirse a su sinceridad.

El 14 de marzo de 2020, Raiff debía presentar “Shithouse” en South by Southwest (SXSW), pero el festival se canceló. Claro, era la época de la gente abarrotando los supermercados en busca de papel higiénico antes de desencadenarse lo que mejor olvidar. Así que, unos meses más tarde, el director debutante agradeció a distancia el premio del gran jurado, mientras que IPC Films se guardó los derechos de distribución.

Pasaron dos años, y Cooper Raiff se sacó el pijama para tener su revancha presencial en SXSW, donde mostró “Cha Cha Real Smooth”, su segunda opus, ya con el apoyo de la actriz y productora Dakota Johnson. Recibió la ovación del público en Sundance, mientras que Apple TV+ se la llevó rápidamente a su catálogo en su afán de repetir el fenómeno de la oscarizada “CODA” (2021). Ahora, es el boca a boca en las redes sociales lo que hace crecer a su creador más allá del mundillo indie.

Cha Cha Real Smooth (2022) de Cooper Raiff. Está disponible para ver en Apple TV+.

Casi como una secuela espiritual de “Shithouse” y en el mismo código autobiográfico, Andrew (Cooper Raiff) es un joven de 22 años que acaba de terminar sus años universitarios y está de vuelta en la casa de su madre con trastorno bipolar (Leslie Mann). Su novia lo dejó y partió a Barcelona, no sabe bien qué hacer con su vida y dedica su tiempo a trabajar en un local de comida rápida. Es tan alegre, atento y bonachón con los demás que se olvida de antes preocuparse por sí mismo, una tarea que -dicho sea de paso- pocos podemos conquistar.

Una noche, Andrew acompaña a su hermano menor David (Evan Assante) a un bar mitzvah -”Cha Cha Slide”, la referencia del título, es un hit en los eventos judíos-, donde se luce por su histrionismo como animador de fiestas. Además de captar el interés de otras familias, el protagonista entabla un vínculo especial con la diez años mayor Domino (Dakota Johnson) y su hija adolescente Lola, que está dentro del espectro autista (notable actuación de la debutante Vanessa Burghardt).

Dakota Johnson y Cooper Raiff en Cha Cha Real Smooth (2022)

“Cha Cha Real Smooth” rebasa de amabilidad gracias al carisma de su actor y director. Uno cree irreal que exista una persona con semejante encanto hasta que ve a Cooper Raiff hacer un fallido moonwalk, reflexionar sobre la depresión (“a veces desearía que mi mamá escuchara a la gente, en lugar de a su cerebro”) o bromear con el mito de las almas gemelas.

La química en pantalla entre Raiff y Johnson cautiva siempre desde las miradas y los gestos sutiles, en particular, mediante escenas sustentadas en tomas apacibles y cerca del registro del mumblecore. Él, repleto de temores detrás de sus dotes sociales. Ella, sanando de un pasado del que no reniega, pero que no desea para nadie. Y si bien algunos pasajes se mantienen dentro de lo convencional -después de todo, es una comedia dramática hecha y derecha-, la inventiva del cineasta alcanza una conexión con el público que hoy es difícil de hallar.

Al construir siempre el relato desde la perspectiva de Andrew, Raiff reserva hasta el último minuto las intenciones reales de su compañera en pantalla. Esto aporta un valor crucial en el tratamiento de Joseph (Raúl Castillo), el parco prometido de Domino, que rehúye de la fuerza antagonista tradicional. El patrón sigue en el plano familiar, ya que el protagonista no entiende lo que su madre ve tan embelesada en su padrastro (Brad Garrett). Evitando la cursilería superficial, el director/guionista aborda al héroe como un defecto más que una virtud para festejar. Y es allí donde se potencia “Cha Cha Real Smooth”: enamorarse puede ser fácil, crecer es lo difícil.

Cooper Raiff, director, guionista y actor de "Cha Cha Real Smooth" (2022)

Tras la cálida acogida de la película, que ya asoma en las listas de lo mejor del 2022, el director texano filmará el drama “The Trashers”, basado en la vida del criminal Jimmy Galante (lo interpretará David Harbour, Jim Hopper de “Stranger Things”), quien compró un equipo de hockey sobre hielo para su hijo adolescente. Fuera del cine, se encargará de la adaptación de la novela “Exciting Times”, de Naoise Dolan, para Amazon Prime Video. Hay Cooper Raiff para rato. Y lo agradecemos.