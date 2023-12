Qué se sabe de Flor Cabrera, la modelo curvy de Gran Hermano

Florencia Cabrera es una de las participantes de Gran Hermano 2023 que ha dado de que hablar. Además de ser diseñadora y productora de moda, recientemente comenzó a trabajar como modelo curvy, algo que se puede ver en sus redes sociales.

“Hace muchos años quería ser modelo y siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como muchas chicas. No me podía ver bajo ningún punto de vista. La realidad era verme y odiarme. Pero basta, hasta acá llegó y tengo que disfrutar la vida hoy”, sentenció Flor en su presentación en GH.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Sin embargo, Flor Cabrera, que tiene 34 años, cambió su mentalidad y ahora acepta tal y como es. “Soy esto y tengo que disfrutar la vida hoy”, señaló antes de entrar a la casa más famosa del país.

“Hay falta de hombres para un perfil de mujer como el mío”, dijo entre risas en el mismo video. Además, reveló qué es lo que la pone de mal humor: “Que me limiten”.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

En cuanto al juego, la modelo que es muy querida en Instagram (tiene más de 22 mil y medio de seguidores) contó que basará su estrategia en estar positiva constantemente. “No le puedo caer bien a todo el mundo”, sostuvo y dijo que si a alguien le molesta su presencia que “lo trate en terapia”.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Flor Cabrera, la modelo curvy de GH aprendió a quererse.

Qué es el “voto final” en Gran Hermano

Arrancó la segunda semana en Gran Hermano y tras la expulsión de Hernán, se conoció que sumarán una nueva regla al juego que puede cambiar o influir en la placa.

Santiago del Moro anticipó el domingo que el primer participante eliminado “seguirá jugando desde afuera” y esto es porque el ex participante tendrá la posibilidad de hacer uso de su “voto final”.

Este consiste en que el participante que recién salió de la casa pueda dejar votos para algunos de los integrantes que todavía siguen adentro. Estos votos se sumarán a la próxima placa de nominación, salvo que la persona a quien votó sea el líder de la semana.

SEGUÍ LEYENDO: