Pablo Rago: “Tengo la fortuna de poder elegir los trabajos que hago”

A sus 50 años, Pablo Rago es uno de los actores con mayor trayectoria de la televisión y el teatro argentino. Comenzó a los cuatro años y desde ahí nunca paró de trabajar. Fue superándose a sí mismo, por lo que la mayoría de los proyectos marcaron un antes y después en su carrera, y quedaron como grandes éxitos para el público, que lo reconoce por su inolvidable papel en los ‘90 en “Amigos son los amigos”, “Gasoleros”, o su papel dramático en “El secreto de sus ojos”.

Ahora interpreta a Luis, pareja de Carla Conte en la comedia “El divorcio”, donde comparte elenco junto a Luciano Castro y Natalie Pérez. La obra, escrita y dirigida por Nelson Valente y producida por Javier Faroni, tiene su debut hoy en el teatro Mendoza y continuará hasta el domingo, en la sala de calle San Juan.

“Me pareció muy buena idea, después de lo que vivimos en Rosario este fin de semana está bueno. Yo nunca lo había hecho así, pero la idea de Faroni de hacer cuatro fines de semana en Rosario, Mendoza, Neuquén y Montevideo está buenísimo porque probamos la obra. Si bien sabía que la obra era buena, faltaba probarla con el público. Lo hablaba con el director y es lo mismo, necesitábamos al público y fue de primera”, comenta Pablo Rago sobre las primeras funciones de la comedia, que hizo un recorrido inverso al habitual: se estrenó en distintas plazas del país y en diciembre se sumará a la temporada teatral en Mar del Plata.

Por primera vez, Rago comparte escenario con Luciano Castro, con quien había trabajado en la ficción “Cien días para enamorarse”.

“Luciano me llamó en marzo de este año para proponerme el proyecto, y yo estaba preparando ‘Network’. Y esa obra justo la terminé en octubre, entonces me pude sumar al proyecto. Además, ya había trabajado con Javier Faroni, lo conozco de hace muchos años y además volvimos a trabajar juntos con ‘Extraña pareja’, que hicimos con Carlín (Calvo) y yo dirigí. Y el elenco es buenísimo. Más allá de que se nota arriba del escenario que tenemos buena química y nos divertimos. Que es fundamental, porque para hacer una comedia o te divertís o la obra no sale”, aclara sobre la obra que se posiciona como una de las comedias más atractivas de la cartelera del próximo verano.

En escena, “El divorcio” presenta una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas – que viene de remontar la relación tras varios meses de separación – comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia, pero el punto es que no todas las parejas son iguales.

-Esta comedia habla de la pareja y las relaciones. Vos te sentiste identificado con los personajes...

-(Ríe) Es que es verdad. Me reconozco con varias situaciones de la obra, incluso con los personajes de las chicas, porque tengo 50 años, tuve varias parejas en distintos momentos de la vida y está bueno cuando en el teatro te reconocés. Te dan gracia cosas que en su momento fueron dramáticas. Y eso pasó. De hecho en Rosario me encontré con mis primas, que vieron la obra y las dos me dijeron que se reconocen con la historia.

La comedia tendrá tres funciones en el teatro Mendoza.

-Comenzaste en la actuación de niño, pero nunca dejaste de trabajar, sea en la televisión o el teatro.

-No paré nunca. El único parate fue la pandemia. Siempre tuve oportunidades, sobre todo de un tiempo a esta parte tengo la posibilidad de elegir. A veces quiero hacer todos los proyectos que surgen pero no se puede. Me pasa que muchas veces me perdí de alguna película u obra. Tengo la fortuna de poder elegir los trabajos que hago, a raíz de la cantidad de años que trabajo en el medio. No me puedo quejar, siempre tengo propuestas de trabajo.

-¿Qué personaje te marcó?

-Sería muy injusto elegir uno, porque cada uno tiene lo suyo en su momento. “Clave de sol” en mi adolescencia fue un quiebre. Al toque vino “Amigos son los amigos”, que fue mucho más grande. “Gasoleros” también fue un punto de inflexión, o “El secreto de sus ojos”. A medida que pasa el tiempo se va renovando el público y los personajes. Hay uno que me marcó mucho, que fue el de “Vientos de agua”, la serie de Juan José Campanella. Ese me gustó mucho y la gente lo recuerda. Belgrano es uno de los personajes que más me gusta.

-Vos que sos de la vieja escuela de la televisión, ¿se extraña ese ritmo de trabajo y que en la televisión haya una ficción que atrape al público cada día?

-Es raro que no pase eso. Como sucedió con “Amigos son los amigos”, que salía los martes a la noche, no había repeticiones y tenías que esperar la semana siguiente para el otro capítulo. Es un cambio de paradigma para nuestro trabajo, es más complicado con las series, porque tienen pretensiones cinematográficas, por lo cual se trabaja más arduo. Pero como espectador por ahí me engancho y veo una serie en tres días. Nos vamos adaptando, pero hace poco hablábamos con Luciano que tendría que ser obligatorio que los canales de aire tengan al menos dos ficciones nacionales por año.

-Ya debutaste en streaming también.

-Sí, he trabajado para las plataformas. El año pasado filmé “Ringo”, que todavía no se estrenó. Y voy a empezar con un proyecto para Disney, del que no puedo dar ningún dato por confidencialidad. Es el nuevo formato de la televisión. Y también sucede con las películas. Este año filmé una película con Guillermo Francella y por suerte se va a estrenar en el cine. Pero lo vemos todo el tiempo: a veces uno trabaja tanto en una película para que el plano salga perfecto y en la pantalla se vea bien, y después veo a mi hijo que la ve en el celular.

-¿Tu hijo siguió el camino de la actuación?

-No. Mi hijo Vito tiene 20 años y aunque varias veces me pidieron que haga alguna participación en televisión o cine, siempre que le consulté nunca le llamó la atención. Es raro porque su mamá (María Carámbula) es actriz, su abuelo era actor, pero nunca le picó por la actuación. Nunca lo obligué e incluso cuando me lo pidieron, cuando era chico, yo dije que no. Porque ya con mi experiencia de niño actor y saber lo que eso implica sabía que si no estaba preparado era mejor que no lo hiciera. Además de que los niños tienen que estudiar, divertirse y no pensar en un trabajo.

La Ficha

“El divorcio”

Actúan: Luciano Castro, Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte.

Funciones: Hoy y mañana, a las 22. Domingo 30 de octubre, a las 21.

Lugar: teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar o en boletería una hora antes de la función.