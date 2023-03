Oscar 2023: cómo vive el mendocino Manuel Caponi, de “Argentina, 1985″, la previa a la gala

Manuel Caponi es un mendocino más, lleno de sueños. Desde pequeño pensó en el teatro y la actuación, pero su gran hazaña llegó de la mano de “Argentina 1985″. En charla con Diario Los Andes, el joven dio los detalles sobre su experiencia y emociones en la previa a la celebración de los Oscar.

Manuel Caponi, Argentina 1985.

En un comienzo, el joven aseguró que cuando se topó con el casting de la película estaba en búsqueda actoral y, en paralelo, ensayando una obra de teatro que tendrá lugar este año. “Desde el momento que salí del casting sentí que algo había sucedido, salí de ahí con una sensación de satisfacción”, comentó Manuel, quien interpretó a Lucas Palacios, uno de los jóvenes que acompañaron a Julio Strassera en la preparación del juicio.

Una vez que fue notificado acerca de la temática de la producción cinematográfica, Caponi se abocó absolutamente a estudiar tanto política como historia para estar lo mejor preparado para el desafío actoral. Asimismo, admitió que sintió mucha sorpresa y nervios al momento de enterarse que trabajaría con Ricardo Darín y Peter Lanzani, pero destacó su calidad humana: “Fueron dos compañeros muy cercanos todo el tiempo (...) Peter se volvió un amigo y entregó todo su amor y ganas para unir el grupo, como también lo hizo Ricardo dando consejos y haciendo chistes”.

En camino a los Premios Oscars

Manuel Caponi es uno de los tantos artistas de la película que vivirán la ceremonia desde Argentina. A diferencia de Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre, el mendocino se encontrará con otros compañeros en un bar y desde ahí cruzarán los dedos esperando la consagración.

Manuel Caponi, el actor mendocino de Argentina, 1985.

“Quiero ganar el tercero, quiero ser campeón mundial”, aseguró a Diario Los Andes. Tal como los compañeros que viajaron a Los Ángeles, Manuel está muy ilusionado con este gran premio y confesó que ya se siente ganador: “Yo ya gané todo lo que tendría que haber ganado que es ser parte de esa película. No necesito ganar más, pero si vienen los Oscar no voy a decir que no lo quiero”.

Mendocinos en la banda sonora de “Argentina, 1985″

A la actuación de Manuel Caponi se suma la participación de dos mendocinos, como parte de la música de “Argentina, 1985″. El bajista y compositor mendocino Joaquín Guevara fue el encargado de los arreglos del tema “Nunca Más”, interpretado por Kany García, que forma parte de la banda sonora del filme, que Amazon produjo para la plataforma Spotify.

Para el músico fue su primera experiencia como compositor en música de película y llegó a ello, gracias a la convocatoria de Rafael Caute, quien trabajó con García.

El músico mendocino participa de la banda sonora, de la consagrada cinta argentina.

Por fortuna del destino y del tiempo de producción, la grabación del tema se realizó casi en su totalidad en nuestra provincia en los estudios Fader, donde además el bandoneonista Fabrizio Colombo también participó interpretando las melodías que inician la canción.

La presencia de artistas mendocinos en el mundo del cine es cada vez más llamativa y en el filme de Santiago Mitre tuvo su peso.