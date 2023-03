El mensaje de apoyo de Salma Hayek para ‘Argentina, 1985′ en los Óscar 2023: la foto con Ricardo Darín

La actriz mexicana Salma Hayek sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo para la película “Argentina, 1985″ en la entrega de los Óscar del próximo domingo.

“Los premios Óscar son el domingo y quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única película Latino Americana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional”, expresó la actriz de 56 años.

“¡Felicitaciones a mis amigos @victoriaalonso76 y @ricardodarinok y a todo el equipo! @argentina.1985″, escribió.

Las fotos publicadas por Salma Hayek

Las fotos publicadas por Salma Hayek

La actriz completó el mensaje con dos fotos junto a Ricardo Darín y Victoria Alonso, capturadas desde lejos, de una cámara de televisión.

Todos los datos sobre la entrega de los Premios Óscar de este domingo

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) celebrará la 95º entrega de los Premios Óscar este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Los favoritos para hacerse con el Óscar a la mejor película son Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y Sin Novedad en el Frente.

La ceremonia será conducida por Jimmy Kimmel y podrá ser vista a través de TNT, TNT Series y HBO Max, desde las 22 horas.

La entrega de los premios Óscar 2023 se verá por TNT y HBO Max en Latinoamérica

Lenny Kravitz actuará en el homenaje “In Memoriam” y Rihanna cantará el tema Lift Me Up, del film Black Panther: Wakanda por Siempre. Además, David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu participarán del show con la canción This Is a Life, de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.

Argentina, 1985, de Santiago Mitre, se ubica entre las cinco candidatas de la terna “Mejor Película Internacional”.

Argentina 1985 espera por el Óscar. / Instagram

Es la octava cinta argentina en competir como nominada al galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

Siete producciones nacionales habían sido nominadas antes y dos de ellas se llevaron la estatuilla. El film se encuentra disponible en Amazon Prime Video.