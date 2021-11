Salma Hayek lloró por su personaje en Marvel: “Vi mi cara morena en el traje de superhéroe”

“Eternals”, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, la está rompiendo en cines. La película gira en torno a un grupo diverso de superhéroes provenientes del espacio, encarnados por figuras como Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry.

Este domingo, Hayek se convirtió en una de las tendencias principales en Twitter a raíz de la difusión de un video donde se puede ver a la actriz mexicana muy emocionada durante una entrevista por su personaje de Ajak.

“Me daba mucho miedo el traje pero no les decía porque no quería que me corrieran. No sabía si iba a aguantar con eso apretado. Cuando me lo puse, me solté a llorar”, relató la exitosa actriz y productora nacida en Veracruz.

Salma Hayek trajo representación latina a los superhéroes de Marvel.

“Vi mi cara morena -se emociona nuevamente- en el traje de superhéroe, y al ver mi cara vi tu cara -le dice al entrevistador-, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande, vi la cara de todas las niñas. Y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento”, destacó Salma Hayek, demostrando una vez más la importancia de la representación en la pantalla grande.

“No le tenía nada de confianza a los de Marvel, me daba mucha sospecha”, confesó la actriz en la misma entrevista respecto al momento en que recibió el llamado para formar parte de “Eternals”. Salma creía que sería utilizada para atraer al mercado latino con un papel “humano y chiquito”, y no como la líder de estos superhéroes del espacio.