Joaquín Guevara: quién es el músico mendocino que participa de la banda sonora de “Argentina, 1985″

La vida es un compilado de sucesos que te pueden llevar por un camino de sorpresas y aciertos. Sin buscarlo, pero siempre con el anhelo de que algún día llegará la oportunidad de trabajar en la banda sonora de una película, el mendocino Joaquín Guevara terminó siendo parte de los créditos de “Argentina, 1985″, la cinta protagonizada por Ricardo Darín que busca llevarse el tercer Oscar en la historia del cine nacional el próximo domingo.

Para el músico son días movilizantes. Viene de trabajar en los arreglos de la Fiesta de la Cosecha, donde tocó junto a Divididos y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Junto a Juan Emilio Cucchiarelli, fueron los encargados de realizar la producción musical.

“Lo bueno es que viajamos una semana antes a mostrarle los arreglos, y era algo nuevo para ellos. Y sucedió la música, que es lo que tiene que suceder. La figura de Catriel fue crucial, era el nexo entre el director de la orquesta y la banda. Para el poco tiempo de trabajo, salió hermoso”, cuenta sobre el concierto que se vivió el miércoles pasado en el aeropuerto provincial.

De un disco de rock a la banda sonora de “Argentina, 1985″

A sus 32 años, Joaquín Guevara tiene un extenso derrotero en la escena musical mendocina, en la que combina su trabajo como compositor y sesionista en distintos proyectos. Es así, que desde hace un tiempo es parte de la banda mendocina Usted Señalemelo y de ahí nace el nexo con el productor Rafael Caute, quien fue convocado a trabajar en la banda sonora de “Argentina, 1985″.

“Todo surge porque estoy tocando con Usted Señalemelo, y el año pasado fui a grabar los arreglos orquestales para el nuevo disco a Buenos Aires, producido por Nico Coto y Rafael Caute. No nos conocíamos con Rafa y surgió una hermosa amistad. Y quedó en convocarme para algún proyecto. La cuestión es que el primer llamado surge para este trabajo con la película”, detalla el músico mendocino, quien formó parte de la banda sonora de la cinta, que Amazon produjo para Spotify.

La conexión inicial nace de la cantante Kany García, quien convoca a Rafael para el proyecto. La intérprete pop canta el tema “Nunca Más” de la banda sonora disponible en la plataforma, cuya composición y producción estuvo a cargo del español Pedro Osuna.

“Fue un trabajo en tiempo récord. La película se estrenó a finales de septiembre y él me llamó a mediados de septiembre. Pero el tema no se incluye en la película, o por lo menos en el estreno en los cines. Porque no dieron los tiempos, dado que querían estrenarla en septiembre para que llegara a participar de los festivales. Aunque cuando se estrenó en Amazon, la producción subió la banda sonora a Spotify.

El tema es una mezcla de tango con un sonido latinoamericano, cuya interpretación de García la hace aún más emotiva y refleja claramente la temática de derechos humanos e históricos de la película, dirigida por Santiago Mitre.

Por cuestiones de tiempo, la grabación de la música de la canción se realizó en su totalidad en Mendoza. Grabado en los estudios Fader Record, la sesión de cuerdas fueron interpretadas por músicos locales y el bandoneón de Fabrizio Colombo, uno de los bandoneonistas más destacados de la escena mendocina.

-¿Qué significa para vos esta oportunidad?

-Para mí es muchísimo. Porque lo más cercano que estuve en hacer música de película es para la Vendimia, porque la forma de pensar con Juan (Cucchiarelli) es pensarlo de una manera cinematográfica, concebidas en ese concepto, como una película en tiempo real. Hay que contar una historia, jugar con las emociones y termina siendo la misma concepción.

Pero la oportunidad fue hermosa, no solo por lo que está pasando con la película, el director, el elenco, sino porque lo expresa la película. Y para mí es un montón, es algo importante en la historia Argentina. Es un privilegio, y darte cuenta que el trabajo y el camino se está dando.

-¿A qué desafío te enfrentaste a la hora de componer la música ante el pedido de la producción?

-Al comienzo no lo tomamos como un desafío, porque Rafa lo que quería era llevarlo hacia otro lugar de la referencia que pasó la producción. Pero no terminó quedando como lo pensábamos, sino lo que quería la producción y ahí sí surgió el desafío.

Es un vals al estilo “Balada para un loco”. Y ese fue el reto, porque no teníamos mucho tiempo, entonces hicimos lo que nos pedían, pero le pusimos una cuota de particularidad, lo más cercano a lo que haríamos nosotros. Entonces el desafío fue respetar sus ideas y poner poco de nuestro estilo.

La música para una película o un espectáculo es un desafío artístico importante, porque contás con música lo que estás viendo. Me pasa con los arreglos, yo me hago mi propio guion de cine como si fuera una canción, trato de plasmar imágenes, colores, que terminan siendo sonoras.