Impresionante: Usted Señalemelo agotó las entradas para su “Nuevo comienzo” en menos de un minuto

Usted Señalemelo está de vuelta. Después de tres años una de las bandas más trascendentes de la escena musical mendocina se volvió a juntar y todo explotó, ya que las entradas para su show del próximo 3 de noviembre en el Teatro Vorterix se agotaron en minutos.

Es que Gabriel “Cocó” Orozco, Lucca Beguerie Petrich y Juan Saieg se presentarán para presentar su “Nuevo comienzo”, un single que salió a la luz hace menos de un mes cuando sorpresivamente la cuenta de Instagram de la banda volvió a activarse con este anuncio y que ya tiene más de 160 mil reproducciones en Spotify y las 200 mil en YouTube.

Esto viene de la mano de la confirmación que se dió este jueves de la presentación en el Cosquín Rock 2023 donde tocarán el 18 de febrero, al igual que en el Lollapalooza donde actuarán justo un mes después, pero el día anterior se presentarán en Chile.

Este regreso de UDSÑ es producido por Nico Cotton (tres veces nominado a los Latin Grammys y ganador de varios Premios Gardel, incluyendo un Gardel de Oro) y el multipremiado Rafa Arcaute quien produjo artistas contundentes de todo el panorama musical iberoamericano y más allá, con nombres de la talla de Shakira, C Tangana, Nathy Peluso, Luis Alberto Spinetta, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jennifer Lopez y Calle 13.

La presencia de Arcaute en la producción musical avisora un futuro en el exterior para los pibes criados en Fader Records, ya que forma parte de la oficina regional de Sony Music en Miami junto a Afo Verde.

Estos chicos que se conocieron en la secundaria lanzaron su primer disco en el 2015 con un álbum que lleva el nombre de la banda (”Usted Señalemelo”), en el 2017 publican el segundo trabajo titulado “II” y al año siguiente produjeron el EP “Remixes II”. Ya en el 2019 publican el single “Pastizal” hasta que a principios de octubre sale a la luz “Nuevo comienzo”.