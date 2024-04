No Te Va Gustar celebra tres décadas de sólido rock uruguayo en el Arena Maipú

La anécdota es conocida, pero hay que recordarla ahora, que pasaron 30 años: El nombre de No Te Va Gustar surgió de un divertido malentendido. Poco antes de su primera presentación en un festival, allá por 1994, Emiliano Brancciari (vocalista y guitarrista) y Mateo Moreno (bajista) pensaron un nombre para la banda y, decididos, se lo fueron a contar a Pablo Abdala (baterista): “Tenemos el nombre... no te va a gustar”. Y a él ese nombre le pareció buenísimo. Así fue, más o menos, la charla.

Por cábala, el nombre que habían pensado originalmente nunca salió a la luz. Y funcionó, porque en estas tres décadas la banda uruguaya se convirtió en una de las más importantes de esta porción del continente. Ahora revalidarán su lazo con el público mendocino, este sábado a las 21.30 en el Stadium Arena Maipú (Civit y Maza, Maipú). Los tickets están disponibles en Tuentrada.com.

La banda viene de un histórico show en Vélez.

La banda viene entusiasmada. El pasado 13 de abril, No Te Va Gustar hizo un show histórico en el Estadio Vélez, al que asistieron más de 40 mil personas, que cantó y saltó bajo la lluvia durante más de tres horas, a lo largo de las cuales se escucharon 38 temas. Nahuel Pennisi, Lobo Nuñez, Noé Nuñez y Camilo Nuñez (grandes referentes del candombe uruguayo) y Pato Sardelli de Airbag desfilaron en esa noche inolvidable.

Y tal es el repaso que promete la banda para hoy. Las canciones más queridas de sus once discos se escucharán en el show, en el marco de una gira internacional que ya pasó por su país de origen, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, cruzó el charco en Buenos Aires para luego recorrerla entera y viajar después a España, Londres, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Perú y Chile.

Ahora, Moreno y Abdala ya no forman parte de la banda, y Brancciari es el único que sigue de la formación inicial. Lo acompañan Martín Gil (trompeta), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Pablo Coniberti (guitarra), Guzmán Silveira (bajo) y Francisco Nasser (teclados).

No Te Va Gustar celebra este aniversario en el Arena Maipú.

En mayo de 2021, sacaron el disco “Luz”, un álbum de alto vuelo emocional, cuyos singles, “No te imaginás” y “Venganza”, tendieron lazos con la nueva generación de la música urbana. La dulce voz de Nicki Nicole amenizó unas canciones que parecen haber sido creadas para ella. Y ese contactó con nuevos cantantes siguió. Este 2024 lo comenzaron con un tema inédito, “Me cansé”, junto a la artista argentina Zoe Gotusso.

“Durante estos años se han cruzado en varios escenarios y la unión siempre ha sido una bomba artística. Sin ir más lejos, Zoe participó de los shows del 2023 en el Luna Park de Buenos Aires haciendo una versión en vivo de la canción ‘Chau’ que maravilló a todos los presentes”, celebra la gacetilla de prensa sobre esa colaboración, que también los acercó por primera vez al productor Nico Cotton, nominado al Latin Grammy como Productor del Año.

Brancciari, quien también lleva una carrera solista con disco propio y el apoyo de No Te Va Gustar, es una voz firme del rock rioplatense: “El rock siempre va a estar ahí para quien quiera echar mano de él”, dijo recientemente en España. “Una buena canción siempre ayudará a sanar. Es evidente que la música urbana lo copa casi todo actualmente. Yo no la escucho mucho, pero respeto los gustos de la gente y me parece perfecto. Al final es ley de vida que la música evolucione y los gustos cambien”.

El show de hoy también será un himno a esa sana evolución y a la música que, tras 30 años, nos sigue (pese al nombre) gustando.