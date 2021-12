Fabrizio Colombo 7teto presenta su primer disco en los escenarios mendocinos

Tras el aislamiento y la necesidad de llevar la música al mundo, Fabrizio Colombo 7teto comienza su recorrido por los escenarios tras haber lanzado su primer disco.

La nueva propuesta formada por el músico mendocino Fabrizio Colombo llega esta noche al Teatro Mendoza para presentar parte de su nuevo material.

Con un sonido mucho más moderno que recorre los tangos clásicos argentinos, la agrupación se prepara para un show increíble en uno de los escenarios más importantes de la provincia.

El músico, quien conversó con Los Andes días previos al show, contó que esta propuesta nació como una propia necesidad de llevar la música a otros espacios anhelados por él.

“La particularidad del sexteto es que es un híbrido entre el tango y el jazz, no es algo que esté sonando todo el tiempo o que la gente esté acostumbrada a escuchar, porque los arreglos están pensados para los tiempos de ahora”, resalta Fabrizio.

Y agrega: “sí como en su momento lo dijo Piazzolla con su música, esto responde a la música como yo la veo hoy en día.”

Se trata de una agrupación grande que cuenta con chelo, contrabajo, guitarra, bandoneón y piano, y tiene voz en algunos temas. En esta oportunidad, los acompañará en el escenario otra leyenda de la música mendocina.

“Tenemos la suerte que en la voz invitada estará Patricia Cangemi y ella aporta desde su lenguaje y trayectoria otras cosas”, dice el músico. Y adelanta sobre el show: “Parte de lo que va a sonar es, en su mayoría, toda esta música que hemos estado gestando ahora. La gente no sólo va a escuchar tangos, sino que se va a encontrar con un montón de géneros e ingredientes. La música es lo principal, es lo que estará al frente de todo.”

La cita está programada para hoy a las 21 en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.

Fabrizio Colombo 7teto y su primer disco

El artista cuenta que este proyecto nació por la propia necesidad de decir a su manera lo que aquellos clásicos tangos reflejaban en la sociedad. Así es que, a partir de hacer algunos arreglos y componer algunos temas propios, se forma esta agrupación.

Llevando los clásicos a un terreno más moderno, el músico explica que hoy en día existen nuevas corrientes del tango que llevan a un plano más personal aquellas reconocidas composiciones.

“Desde que aprendimos venimos tocando el tango clásico y hoy necesitamos decirlo a nuestra manera, desde un lugar más joven”, dice.

Fue en ese marco que Fabrizio decidió encaminarse a una nueva agrupación que cumpliera con ese tan ansiado trabajo. Integrado por Bruno Cavallaro y Lucas Altamore en violín, Matías Longo en cello, Enzo Rossi en contrabajo, Mariano Colombo en piano, Joaquín Guevara en guitarra y Fabrizio Colombo en bandoneón, dirección y arreglos, el músico admite que fue todo un desafío emprender esta banda.

“Esta propuesta fue muy especial para mí porque es la primera vez que encaro mi proyecto personal, que estoy al frente de siete grandes músicos por lo que fue un gran desafío.”

La idea se gestó durante la pandemia, cuando el músico comenzó a indagar en algunos conceptos nuevos de composición y arreglos. La banda fue el resultado de ese detenimiento.

“Empecé a volcar en el papel toda esta música y el año pasado convoqué a los músicos, hicimos el primer intento y superó nuestras expectativas por lo que a partir de esa primera experiencia nos propusimos grabar el disco.”

- ¿Cómo fue el trabajo del primer disco?

En la pandemia yo comencé a escribir los arreglos y partituras y aprovechamos que cuando nos juntamos fue ponerle las partituras a cada uno en el atril y sonó de una. Fue instantáneo, esto funciona y tiene mucha fuerza. Ahora el desafío es seguir creando música.

- ¿Qué escuchamos en el disco?

Tenemos un tema propio mío que se llama Celedonio, es una especie de milonga que compuse pensando en mi gato y es un imaginario de mi gato dando vueltas en sus aventuras de todos los días, es un paisaje sonoro. Después hacemos Taconeando, un tango del bandoneonista Pedro Maffia, a quien se considera como el grande maestro del bandoneón. Tenemos El día que me quieras de Gardel, hay un tango de Piazzolla como homenaje a sus 100 años, entre otros tantos clásicos.

- Es solitario el trabajo de la composición y arreglos…

Tenés que ir manejando la energía para entender que hay momentos para sacar todo y tocar, y después viene el momento de estar solo y encerrarte a componer, a crear.

- ¿Qué implicó para vos la creación de la agrupación?

Vinculándolo con mi carrera personal, esta agrupación es un plus que me ayuda a mí a entender un montón de cosas al momento de estar al frente de un grupo. Es un aprendizaje muy grande, sos responsable de todo en ese sentido. Es un aprendizaje humano y profesional enorme, y un halago también. Todos los días me pregunto si no soy afortunado de tener a los músicos que componen el grupo que son, a mi gusto personal, de los mejores de la provincia.

El futuro y el tango actual

“Todos somos un resultado evolutivo de Piazzolla, inevitablemente”, dice el músico cuando hablamos de la nueva corriente del tango que propone darles tintes modernos a aquellos clásicos.

Sin embargo, enumero algunos artistas que han logrado romper con esa barrera: Diego Schissi, Juan Pablo Navarro, Lautaro y Luciano Grecco, Ramiro Gallo, Victoria Di Raimondo, Altertango.

Inspirado en estos maestros, Fabrizio admite que su objetivo es “plantear una nueva corriente, una nueva identidad. Siento que he sido muy minucioso en emplear un nuevo sonido.”

En cuanto a su carrera, el músico tiene otros proyectos además de su sexteto. Mientras que con Fabrizio Colombo 7teto tiene programada una gira que arrancará en febrero con un Teatro Independencia, también se embarca en nuevos desafíos con sus demás ensambles musicales.

“En el 2020 largamos un disco con el trío Colombo-Pérez-Colombo y también estamos pensando en presentar el disco porque todavía no hemos presentado. También estoy por sacar un disco con un dúo llamado Pinto-Colombo y tiene la particularidad de que son temas de músicos mendocinos y composiciones propias”, cerró.