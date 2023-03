Premios Óscar 2023: dónde ver las películas nominadas

Este domingo 12 de marzo se entregan los premios Óscar 2023, el evento más prestigioso de la temporada de premios en Hollywood.

Para la 95° edición, “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once) es la más nominada, con 11 postulaciones, seguida por “Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin) y la alemana “Sin novedad en el frente”, con nueve cada una.

Otras destacadas son “Elvis”, con ocho; y “Los Fabelman” (The Fabelmans), con siete aspiraciones. “Tár” y “Top Gun: Maverick”, gozan de seis, incluidas todas en la categoría de mejor película.

“Argentina, 1985″, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, quedó nominada en mejor película internacional. De esta forma, nuestro país competirá por octava vez en los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. La última vez ocurrió en 2015 con “Relatos salvajes”, de Damián Szifrón, pero perdió ante la polaca “Ida”, de Paweł Pawlikowski.

Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani

¿Será “Argentina, 1985″ la revancha? De lograr el premio, nuestro país sumará tres Óscar después de “La historia oficial” (1986), de Luis Puenzo, y “El secreto de sus ojos” (2010), de Juan José Campanella.

Su rival más fuerte en el rubro de mejor película internacional es la alemana “Sin novedad en el frente” (All Quiet on the Western Front), que se puede ver en Netflix. Arrasó en nominaciones en los BAFTA, con un récord para un filme de habla no inglesa, incluyendo mejor película, guion adaptado, montaje, efectos visuales y dirección. Y en los Óscar 2023 ahora figura en mejor película, así como en efectos visuales, fotografía y guion adaptado, entre otros rubros.

La ceremonia de entrega de los Óscar tendrá transmisión de TNT y HBO Max para Latinoamérica. Desde las 21 (hora Argentina).

Nominadas a mejor película

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023

Argentina, 1985: Amazon Prime Video

Argentina, 1985

Sin novedad en el frente: Netflix

Sin novedad en el frente

Los espíritus de la isla: ahora en cines, luego a Star+

The Banshees of Inisherin

Elvis: ahora en HBO Max

Elvis

Los Fabelman: ahora en cines, luego a HBO Max

Los Fabelman

Todo en todas partes al mismo tiempo: Amazon Prime Video

"Todo en todas partes al mismo tiempo".

Top Gun: Maverick: ahora en Star+ y Paramount+

Top Gun: Maverick

Tár: en cines

Tár

Babylon: ya pasó por los cines, pronto en Paramount+

"Babylon", con Brad Pitt y Margot Robbie.

Aftersun: ahora en MUBI

Aftersun (2022) de Charlotte Wells

Avatar: el camino del agua: ahora en cines, luego a Disney+

Avatar 2

La ballena: ahora en cines

Brendan Fraser en La ballena (The Whale)

Blonde: ahora en Netflix

Blonde

Black Panther: Wakanda Forever: ahora en Disney+

Black Panter: Wakanda Forever

Glass Onion: ahora en Netflix

Glass Onion

The Batman: ahora en HBO Max

The Batman

Bardo: ahora en Netflix

Bardo: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades

El triángulo de la tristeza: ahora en Amazon Prime Video

Triangle of Sadness

Women Talking: ahora en cines

Ellas hablan

Gato con botas 2: ahora en cines, después a HBO Max

Gato con Botas: el último deseo

Pinocho de Guillermo del Toro: ahora en Netflix

Pinocho, un filme realizado con stop-motion

Red: ahora en Disney+