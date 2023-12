Nuit de Jazz y Flamenco, un imperdible concierto en el teatro Independencia

Desde que nació el Divino Music Festival, ya es una costumbre que el músico y percusionista y productor cordobés Minino Garay visite Mendoza, con su encuentro itinerante.

Justamente fue en San Rafael donde nació esta experiencia que continúa produciendo en los últimos años, y le da la posibilidad de traer a la Argentina músicos franceses, que unen su talento en el jazz en el escenario.

En esta edición, el festival tendrá dos conciertos en Mendoza. Por un lado, hoy en la bodega Piedra Negra. Y mañana domingo 3 de diciembre, sonará La Nuit de Jazz y Flamenco, en el teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.

El percusionista cordobés radicado en Francia vuelve con el Divino Music Festival a Mendoza.

La unión del jazz y el flamenco en un show irrepetible

Para este año, Minino Garay, cordobés de nacimiento pero radicado hace 25 años en Francia, produce y dirige este encuentro, donde reúne a diferentes músicos independientes, cuya premisa es unir los géneros y mostrar los sonidos del mundo en escenarios de Argentina.

En la Nuit de Jazz y Flamenco en el teatro Independencia actuarán el saxofonista y arreglador francés Pierre Bertrand, la cantante española Paloma Pradal, la bailaora de flamenco Sabrina Romero, el pianista Pablo Murgier, el bajista Mariano Martos y el percusionista Minino Garay.

El saxofonista francés se suma a la serie de conciertos por Argentina.

“El Festival consiste en que yo traigo solistas de Francia, que se unen en el escenario y lo uno a músicos argentinos, es un festival itinerante. La música que haremos nace de la reunión de estos artistas del saxofonista y arreglador francés Pierre Bertrand que es director del Paris Jazz Big Band. De la cantante española Paloma Paloma. También Sabrina Romero, Pablo Murgier que es franco argentino y Mariano Marto, bajista bonaerense radicado en Cataluña. Son la música de ellos, en los que se mezcla el jazz y el flamenco para este espectáculo”, cuenta el percusionista Minino Garay sobre la edición del festival, en la que convoca a distintos músicos del género, para realizar una experiencia única en escena.

En esta unión de géneros y experiencia, la búsqueda confluye en un concierto diferente, donde no solo se destaca el virtuosismo de los músicos, sino la capacidad de comunicarse y entender la obra de cada uno y el concepto del espectáculo.

“En la búsqueda del nuevo sonido prima la experiencia más que el virtuosismo, la escucha hacia el otro, los viajes que uno pueda realizar. Y las influencias que podes sumar a todo lo que conoces, es como un cocinero que viaja por el mundo y condimenta la música de diferentes maneras. En este caso las bailarinas flamencas que son Sabrina y Paloma, lo unen con el jazz. Y el pianista trae el tango contemporáneo. Prima la manera de mezclar los estilos para que salga algo con mucho gusto”. sostiene Minino Garay.

Con el apoyo de la Embajada Francesa, el Instituto Francés y la Alianza Francesa, el Festival itinerante producido y comandado por Garay recorrerá Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

Claro que la visibilidad de los artistas y su músico no es tarea fácil, en una industria que cambia a diario, donde las reglas del juego no son las mismas. Pese a las posibilidades que brindan las plataformas y la digitalización, la expansión de la escena se une al cooperativismo para concretar la posibilidad de mostrar nuevos proyectos en vivo.

“Con los cambios de la industria musical sobre todo cambió, el hecho que los autores no cobren por las escuchas de su música, salvo que tengan millones de escuchas. Pero a la vez puede cualquier persona producir su música a través de las plataformas, la expone en el mundo y alguien la descubre. En ese sentido, se facilitó el camino para los artistas independientes. La industria está muy complicada, ahora no es lo mismo, todo está relacionado con las redes. Antes si tenías un buen grupo, alguien te producía el disco y salías de gira, hoy esa realidad ya no existe”, sostiene el músico y productor cordobés.

Para Agendar: Nuit de Jazz y Flamenco

En el marco del Divino Music Festival, se desarrollará el concierto Nuit de Jazz y Flamenco, con la actuación de Pierre Bertrand, Paloma Pradal, Sabrina Romero, Pablo Murgier, Mariano Martos y Minino Garay.

La cita será el domingo 3 de diciembre, a las 20 horas, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar