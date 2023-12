No se salva nadie: Denisse de Gran Hermano es otra de las concursantes con un pasado oscuro

A medida que avanzan los días en Gran Hermano 2023 empiezan a conocerse historias ocultas de los participantes. Milky Dolly, una conocida tiktokera, acusó a Denisse González, de ser una traidora.

Denisse es una de los participantes que aún permanece en la edición de Gran Hermano 2023 y que es de las que menos votos recibe en contra. Ella es de Trelew y dentro de la casa más famosa se muestra cómo la que ayuda al resto de las chicas con el maquillaje, pero que se encuentra mejor dentro del grupo de los varones.

Lo cierto es que debajo de ese papel, hay una chica que hizo de las suyas, tal lo confesó Abril Agüero, nombre real de la influencer, con la que Denisse tenía un fuerte lazo.

Denisse de Gran Hermano fue acusada de traidora por una influencer .

Milky Dolly subió algunos videos a sus redes donde aseguró que fue amiga de la jovencita de 21 años hasta que ella se metió con el novio que tenía en ese momento. Según su relato, los encontró juntos en un baño.

La joven, también nacida en Trelew, cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram y más de 1.1 millones de seguidores en TikTok, por lo que su descargo no tardó en hacerse viral.

Para que le crean, mostró una foto de ella y Denisse y comenzó a narrar la historia: “esta chica siempre fue de las amigas que les consultas si estás linda y ella te responde que podrías estar mejor. Envidia total”

La creadora de contenidos, que fue uno de los nombres que se adelantaron para entrar a la casa más famosa del país- y no se descarta que a mitad de la edición entre para aportar lo suyo- comentó que conocía a Denisse desde Chubut.

Milky Dolly comentó que, apenas se mudó a la Capital, tenía un novio. Junto a él y a Denisse González habían ido a una fiesta donde ocurrió la presunta terrible traición que manifiesta el video.

“Estábamos en la previa, ebrias, y voy al baño porque no la encontraba a Denisse ni a mi novio. Jamás iba a sospechar algo así de mi mejor amiga. No saben lo que me encontré cuando abrí esa puerta, esta chica estaba haciéndole “un petuco” a mi novio. Desde ahí corté todo el lazo con ella y obvio con el hombre”, cerró.