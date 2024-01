Nazarena Vélez, desde Carlos Paz: “Vivo feliz de ser abuela”

Nazarena Vélez se transformó en una de las Angelitas preferidas en el programa “LAM”. Pero pese al éxito del ciclo conducido por Ángel de Britos, este verano tomó la decisión de volver al teatro y también volver a Carlos Paz, una de las plazas preferidas por la actriz y productora.

Y no lo hizo con un proyecto menor, sino que sigue haciendo comedia y esta vez protagonizando “Dos locas de remate”, junto a Gladys Florimonte.

La comedia, que goza de gran repercusión luego de la versión que protagonizaron Soledad Silveyra y Verónica Llinás, es dirigida por Manuel González Gil y desembarcó en la temporada de Carlos Paz como una de grandes propuestas que ocupa la cartelera del teatro Candilejas hasta marzo.

Volvió a Carlos Paz con la comedia "Dos Locas de Remate".

Una comedia sobre los vínculos y la familia

“La temporada empezó muy bien. ‘Dos locas de remate’ es una obra espectacular, probadísima, que fue un éxito con Solita y Verónica Llinás. Ha sido un gran desafío, la gente nos aplaude de pie y está saliendo muy bien. Estamos muy contentas con Gladys”, comenta Nazarena Vélez, quien volvió a la temporada teatral de Córdoba después de diez años.

La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Gladys Florimonte interpreta a una mujer que queda en la calle y recurre a su hermana (Vélez), una violinista exitosa y cruel. Ambas tendrán que superar su pasado para poder tener un futuro, dando lugar a una disparatada tragicomedia que muestra el trasfondo social de las complejas relaciones familiares. Porque todos estamos a un paso de la locura.

La familia sirve para los buenos momentos, para los regulares, para los malos, y para hacer todo aquello que nunca le harías a un desconocido, por miedo a las consecuencias. Esta lacónica sentencia es la que sostiene la filosofía de “Dos locas de remate”.

Nazarena Vélez y Gladys Florimonte protagonizan la exitosa comedia.

-Cuando te llegó la convocatoria, ¿te sorprendió?

-No me sorprendió, me gustó la propuesta, fue un desafío, me gusta trabajar con el director, que es Manuel González Gil, uno de los mejores directores de la Argentina. Y me encantó.

Pero esta vuelta al teatro, para Nazarena Vélez será en doble rol y sin días de descanso. Mientras protagoniza la comedia de miércoles a domingo, también produce “Ya lo sabía”, una obra distinta, con una temática actual y comprometida que tiene dos funciones semanales (lunes y martes) también en el teatro Candilejas.

La obra, que debutó esta semana en la temporada de verano, ya tuvo éxito en España y Buenos Aires. Interpretada por Santiago Camaño e Ignacio Monná, el concepto central de la dramaturgia es el acoso escolar. Pero también habla de la soledad, de la autoestima, del perdón, de la identidad, de cuánto sacrificamos de nosotros mismos para complacer y ser aceptados por los demás.

-¿Cómo vivís este regreso a Carlos Paz?

-Amo Carlos Paz. Y además de actuar estoy produciendo una obra que se llama “Ya lo sabía”, con Santiago Camaño e Ignacio Monná. Con la dirección de Pablo Gordero. Así que tengo doble función, una como productora y otra como actriz. La obra habla de bullying y acoso escolar, la homofobia. Que es muy fuerte y las críticas son maravillosas, porque es una obra distinta para la plaza teatral y yo estoy muy orgullosa como productora. Porque es una obra que fue un éxito en Madrid. Es una temporada muy linda y de mucho trabajo.

-Dejaste la tele y te volviste a subir al riesgo del teatro, ¿por qué?

-El teatro siempre es un riesgo y más en el momento del país que estamos viviendo. Pero el teatro es mi lugar, donde más cómoda me siento, donde produzco y actúo. Si bien en “LAM” estaba muy cómoda y contenta, Ángel es amoroso y las chicas también, es un programa que es un éxito, y dejar un éxito es complicado y es toda una decisión, estoy contenta de haber venido a Carlos Paz. Volver al teatro es un desafío personal y profesional.

Un presente feliz marcado por el amor y el trabajo

Nazarena Vélez, a lo largo de sus años de trabajo en el espectáculo, ha demostrado tener un carácter aguerrido y ha sorteado situaciones personales difíciles, que la llevaron a extremos.

Pero hoy, la actriz vive un gran presente, rodeada de su familia, su nieto Salvador (hijo de Barbie Vélez) y se muestra más natural que nunca, con sus defectos y virtudes, lo que la lleva a empatizar con el público, que tomó con cariño su participación en “LAM” y ahora la acompaña en el teatro.

“Estoy muy enamorada de mi nieto y mis hijos. Claro que es un rol distinto, porque la crianza y las decisiones son de mi hija y mi yerno. Vivo feliz de ser abuela. Tengo una vida hermosa. Soy una mujer muy afortunada, tengo tres hijos bellísimos, tengo un nieto hermoso, tengo una pareja soñada. Tengo trabajo y trabajo de lo que amo, la lucho como todo el mundo todos los días. Pero estoy muy bien y estoy muy feliz”.

Feliz acompañada por toda su familia.

-Después de la temporada, ¿qué se viene?

-El teatro es mi lugar y es donde trabajo hace 35 años. Seguramente seguiré produciendo y haciendo teatro. Y en marzo decidiré que haré si sigo en la televisión, lo voy a ver. Ahora acaba de comenzar la temporada y tengo todo puesto y toda mi energía en Carlos Paz.

Para agendar: “Dos locas de remate” en Carlos Paz

Protagonizada por Nazarena Vélez y Gladys Florimonte, esta comedia se puede ver en el teatro Candilejas de Carlos Paz, de miércoles a domingo. Las entradas están disponibles en Plateanet.com.