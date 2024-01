Qué hacer el sábado y domingo en Mendoza: la agenda cultural del fin de semana

¿No sabés qué hacer el fin de semana en Mendoza? Los Andes te presenta la agenda cultural del sábado 6 y domingo 7 de enero. Presentaciones de danzas, shows íntimos, obras de teatro y varios espectáculos artísticos podrán disfrutarse durante toda la jornada en diferentes puntos de la provincia.

No te olvides que para tener más información de cada evento podés buscarlo en la página web donde venden los tickets o en las redes sociales del lugar donde se llevará a cabo.

Sábado 6 de enero

Obras de teatro

No hay 2 sin 3. Con la presentación de Adriana Brodsky y Carlos Kaspar. A las 21.30, en Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú) Entradas en entradaweb.

NO HAY DOS SIN TRES.

El contador. La historia de un especialista en cuentas al cual su vida le cambia de rumbo. A las 22, en Umbrella Bar Cultural (San Juan 456, Mendoza) Entradas al 2617166087.

Si te he visto… no me acuerdo. La mejor obra de stand up a puro humor. A las 19.30, en Uva Tienda Gourmet (Ruta 82 Km 31, Cacheuta) Entradas al 2616676484.

SI TE HE VISTO... NO ME ACUERDO

Música y festivales

Juan Trillini y la tv de los 90′. Presentando Historias de bar, amor y desamor. A las 21, en Club Español (Day 247, San Rafael) Entradas en entradaweb.

JUAN TRILLINI.

Unza Imaginario. De la mano de Compañía Unza y acompañados de Y luego el frío. A las 21, en Teatro Roma (Av Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael) Entradas en entradaweb.

Variedades

Visita al museo Carlos Alonso. Con todo tipo de muestras en el Espacio A y B. A las 9, en Mansión Stoppel (Emilio Civit 348, Mendoza) Entrada libre y gratuita.

Visitá el ECA. Con muestras de todo tipo hasta el 18 de febrero. A las 9, en Espacio Contemporáneo de Arte (9 de julio y Gutiérrez, Mendoza) Entrada libre y gratuita.

Dino Experience. Una aventura jurásica inmersiva y dinosaurios animatronicos. A las 16, en Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Mendoza) Entradas en Tuentrada.

Sunset. Con la música en manos de Nico Olguin. A las 19, en Bosco Restaurante (Av del Prado, Parque San Martín) Entradas en entradaweb.

SUNSET.

Espacio de fotografía. Con la tercera parte de expositores en la muestra 2023-2024. A las 12, en Máximo Arias (Padre Contreras 1250, Parque San Martín) Entrada libre y gratuita.

Casa Fader. Con la exposición de su colección permanente. A las 10, en Museo Emiliano Guiñazú (San Martín 3651, Luján de Cuyo) Entrada libre y gratuita.

Domingo 7 de enero

Obras de teatro

No hay 2 sin 3. Con la presentación de Adriana Brodsky y Carlos Kaspar. A las 21.30, en Teatro Imperial (Pescara 323, Maipú) Entrada libre y gratuita.

Música y festivales

Unza Imaginario. De la mano de Compañía Unza y acompañados de Y luego el frío. A las 21, en Teatro Roma (Av Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael) Entradas en entradaweb.

Variedades

Visita al museo Carlos Alonso. Con todo tipo de muestras en el Espacio A y B. A las 9, en Mansión Stoppel (Emilio Civit 348, Mendoza) Entrada libre y gratuita.

Visitá el ECA. Con muestras de todo tipo hasta el 18 de febrero. A las 9, en Espacio Contemporáneo de Arte (9 de julio y Gutiérrez, Mendoza) Entrada libre y gratuita.

Dino Experience. Una aventura jurásica inmersiva y dinosaurios animatronicos. A las 16, en Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Mendoza) Entradas en Tuentrada.

Espacio de fotografía. Con la tercera parte de expositores en la muestra 2023-2024. A las 12, en Máximo Arias (Padre Contreras 1250, Parque San Martín) Entrada libre y gratuita.

Casa Fader. Con la exposición de su colección permanente. A las 10, en Museo Emiliano Guiñazú (San Martín 3651, Luján de Cuyo) Entrad libre y gratuita.