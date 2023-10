Nacha Guevara se despachó contra los que cuidan a Charly García: “está muerto en vida”

Este sábado, Nacha Guevara participó del segundo programa de Podemos Hablar y abrió la polémica sobre el estado de salud de Charly García. La artista tuvo una mirada lapidaria para quienes cuidan del astro musical y aseguró que “le cambiaron una droga por otra” y que Charly no es Charly.

Todo empezó cuando el Bebe Contepomi contó que él fue testigo primario de cuando Charly García se tiró del noveno piso del Hotel Aconcagua, en nuestra provincia. Habló de un Charly fuera de sí, el de la época del Say no more.

A 20 años de "El" salto: ¿por qué se tiró Charly García del noveno piso?

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a Nacha si había trabajado con García, abrió la puerta para que la siempre polémica artista dijera todo lo que tenía guardado. Primero reconoció que con el músico habían grabado unos tangos juntos, y después se despachó contra quienes, según ella, privan a Charly de su genialidad.

“Lo adoro, es un genio, un músico extraordinario y muy formado con una cabeza muy libre, es un ser muy libre, por eso yo extraño ese Charly. Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata como un robot”, arrancó diciendo Nacha sobre el músico argentino.

“No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera, a veces, creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una persona como él, dejar que cumplan su destino, que si quiere, se vuelva a tirar de la ventana, pero que sea él”, continuó diciendo Nacha Guevara.

“Le quitaron una droga y le pusieron otra. Vamos a decir la verdad, está drogado Charly”, soltó la artista invitada en PH. Y continuó con su crítica. Según ella, “cuando él tomaba lo que tenía momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo y seguía cantando”.

Charly García recibió el alta médica

El Bebe trató de hacerle ver que si Charly seguía así como venía se moría, pero Nacha no daba el brazo a torcer y lanzó una polémica frase: “está muerto en vida”, sostuvo la ex jurado de Marcelo Tinelli.

El periodista reconoció que hoy, el Charly “sano” no compone ni loco, pero trató de dejar en claro que esta versión del músico está más conectada con la realidad. “Te ve y te pregunta por tus hijos”, aseguró el Bebe. Mientras que Nacha aseguraba que el nuevo Charly le parte el corazón.

Seguí Leyendo