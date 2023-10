Joaquin Levinton atacó a Nacha Guevera y Fabiana Cantilo: cuál fue su razón

En los últimos días, Nacha Guevera y Fabiana Cantilo fueron noticia por hablar sobre su amigo íntimo: Charly García. Las artistas hicieron referencia a su mal estado de salud debido a su entorno y Joaquin Levinton salió a defender al destacado cantante.

Charly García recibió el alta médica

Por un lado, una de ellas dijo que el famoso parece un robot por su situación y la otra cantante aseguró que la familia y personas cercanas a García nisiquiera la dejan acercarse para mantener una reunión con su amigo.

Tras estas declaraciones, el cantante de Turf no pudo contra su forma de ser y en una entrevista con Intrusos apuntó contra ellas: “No sé muy bien qué es lo que se está diciendo pero Charly está divino”.

Joaquin Levinon y Charly García.

A su vez, hizo referencia a que pudo escuchar lo nuevo en términos musicales que el clásico cantante ha producido el último tiempo: “La verdad es que escuchamos todo su disco nuevo. Es impresionante, está buenísimo. De hecho, el otro día fue al estudio y eso lo entusiasma un montón”.

Para poder ubicarlo en contexto, el periodista de Intrusos le comentó algunos detalles de la situación: “Lo que se rumorea es que él está un tanto aislado, que la novia no lo deja comunicarse (con los demás)”.

En base a esta información recibida, Joaquin Levinton sumó su opinión: “No, Mecha es divina. Son una pareja divina. Lo que sí pasa es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. No puede salir mucho a la calle porque es un quilombo. La realidad no es sólo que hay Charly para rato sino que también hay un disco nuevo”.

Levinton terminó el tema con una declaración justa y directo contra las artistas que hablaron sobre Charly García: “Me parece que no tienen la mínima idea de lo que pasa. No iban antes y no van ahora. Tampoco van a ir en el futuro a verlo”.

Nacha Guevara se despachó contra los que cuidan a Charly García: “está muerto en vida”

Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a Nacha si había trabajado con García, abrió la puerta para que la siempre polémica artista dijera todo lo que tenía guardado. Primero reconoció que con el músico habían grabado unos tangos juntos, y después se despachó contra quienes, según ella, privan a Charly de su genialidad.

Nacha Guevara pasó por "Podemos Hablar" .

“No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera, a veces, creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una persona como él, dejar que cumplan su destino, que si quiere, se vuelva a tirar de la ventana, pero que sea él”, expresó diciendo Nacha Guevara.

