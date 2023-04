Murió Bastian, el pequeño al que Maluma adoptó como un hermanito: así se despidió el cantante

Corría el año 2021 cuando Maluma apadrinó a un niño Bastian al que se refería comúnmente como su “hermano pequeño”. En el día de ayer, el joven, de 14 años, ha fallecido tras una larga lucha con su enfermedad.

Tras conocer que Bastian estaba enfermo, Maluma se hizo cargo de la situación financiera del joven y su familia e incluso lo solía visitar y hacer videollamadas con él.

La sonrisa contagiosa de Maluma se borró de un minuto a otro cuando se enteró de que Bastian Matías, ha fallecido tras luchar con el cáncer. Ha sido el cantante paisa el que lo ha querido compartir con sus más de 63 millones de seguidores la cruda noticia.

Murió Bastian, el niño al que Maluma adoptó como un hermanito

Con una foto en la que se puede ver a ambos juntos compartiendo una gran sonrisa, Maluma ha asegurado que tiene “el corazón roto en pedazos” al tener que “informar por este medio que Bastian se nos fue de este plano terrenal”.

Muestra de lo mucho que se querían es la foto posteada por Maluma, donde ambos tienen el pelo rosa, en muestra solidaridad del colombiano para el niño.

“Mi Maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar. Luchamos hasta el final, pero lo mejor era su descanso. Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastian. Te amo, te amaré por siempre, mi Príncipe. Nos vemos en el camino”, finalizó Maluma.

Maluma ha llenado sus redes sociales con fotos del niño y él y agradeció a quienes lo han acompañado en el dolor. Además, contó que Bastian estaba delicado de salud y que su partida de este plano, era lo mejor para que no sufriera más.

El sueño que le cumplió Maluma a Bastián

En septiembre del año 2022, el cantante le regaló una casa al pequeño. “Los sueños se hacen realidad, ¡bienvenido a tu nuevo hogar, Bastian!. Te trajimos aquí a este proyecto para que nos ayudes dando tu visto bueno”, exclamó Maluma en un video.

La reacción del niño no tardó en llegar: “Voy a decir unas palabras. Luchen por sus sueños, se cumplen. No dejen de luchar, se demoran, pero llegan. Siempre. ¿Y cómo me siento? Feliz, estoy que salto en una pata”, comentó Bastian Matías Madrid Ramírez.