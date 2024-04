Mon Laferte, el sinónimo de feminidad y romance: lo que no sabías de ella

En todo el mundo hay mujeres destacadas en la música, pero no todas pisan fuerte. De las icónicas, legendarias y llamativas es Mon Laferte, una figura de Latinoamérica que no tiene competencia.

Dueña de éxitos como “Tu falta de querer” y “Amárrame”, es una de las mujeres que logró destacarse en un ambiente musical plagado de masculinidades. Además, es de las pocas estrellas que han surgido del país vecino de Chile.

En el año 2019 se dio a conocer aún más en el mundo con su particular presencia en los Premios Grammy Latinos. Para esa ocasión, aprovechó su caminata por la alfombra roja y mostró sus pechos como manifestación contra las fuertes represiones que estaban viviendo los ciudadanos chilenos.

Más allá de este punto en particular, no es una persona demasiado polémica y si no se trata de una fanática o seguidora de su música, hay muchas cosas que no se saben sobre ella.

¿Sabías esto de Mon Laferte?

- La cantante nació precisamente en Viña del Mar. Su fecha de nacimiento es el 2 de mayo de 1983.

- Aunque saltó a la fama en el 2003 cuando participó del programa Rojo Fama Contrafama, ella comenzó su carrera musical a los 13 años. Para ese entonces, pudo conformarse como tal gracias a una beca que ganó para estudiar en el Conservatorio de Viña.

- Fue en México donde decidió dar su vida por la música y demostró su talento en bares y hasta en el transporte público.

- De a poco fue avanzando en cuanto a experiencias, pero todo cayó cuando fue diagnosticada de cáncer de tiroides. Debido a este detalle particular se alejó de los escenarios por largos meses y volvió en el 2011 cuando lanzó su primer disco “Desechable”.

- “Tu falta de querer” es la canción más icónica que tiene bajo su nombre y autoría propia. Según sus propias palabras, nació por una decepción amorosa que fue tan fuerte que la llevó a pensar en la muerte.