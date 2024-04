Tini Stoessel emocionó a todos con “Pa”, la canción que le dedicó a su padre (VIDEO)

Luego de muchos idas y vueltas, de curiosidades y pura duda, Tini Stoessel dio a conocer que estuvo trabajando en un nuevo álbum que se llamará “Un mechón de pelo”. En él expresará sus más profundos sentimientos y se trata de un disco muy personal y emotivo.

Un mechón de pelo, el quinto álbum de Tini Stoessel se estrena el 11 de abril

Hace muy poco tiempo que la Triple T dio a conocer este gran anuncio y expresó que el estreno de “Un mechón de pelo” será para el 12 de abril. Sin embargo, quiso adelantar un poco de la esencia del mismo y estrenó “Pa”, la canción que le escribió a su padre Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel le dedicó "Pa" a Alejandro Stoessel. / Archivo

En el videoclip que fue publicado el lunes por la tarde, ella se muestra en la sala de espera de una clínica tras hablar con su productora y cancelar shows que tenía planeados. Luego de esto, una enfermera se acerca a hablar con los familiares y Tini demuestra todo aquello que pensó en esos momentos.

Tini Stoessel le dedicó "Pa" a Alejandro Stoessel. / Archivo

La cámara hace giros de 360° mientras muestra diversos momentos de la vida de la artista en los que fue acompañada de su padre en cada uno de sus pasos. Coreografías, casting y hasta cada momento previo a la salida en múltiples escenarios del mundo.

Tini Stoessel le dedicó "Pa" a Alejandro Stoessel. / Archivo

Tini Stoessel le dedicó "Pa" a Alejandro Stoessel. / Archivo

Es ahí donde Tini canta y le dedica todo su mundo a Alejandro Stoessel: “Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía / Fue un mes de Marzo, dijeron que te perdía / Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías / Juro por Dios que decirte adiós no me salía / Y todo el mundo preguntando cómo estaba / Y yo deseando estar en el lugar que estabas / El mundo seguía girando pero no pa’ mí / Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”.

Qué pasó con el padre de Tini Stoessel

En la segunda mitad de 2022, el padre y productor de Tini fue hospitalizado en cuidados intensivos debido a una hemorragia estomacal, lo que requirió intervenciones de urgencia en más de una ocasión.

Tini Stoessel le dedicó "Pa" a Alejandro Stoessel. / Archivo

Durante ese período, Tini canceló presentaciones y se centró únicamente en el cuidado de su padre, quien permaneció ingresado en la Clínica de la Trinidad de Buenos Aires durante varias semanas. Con tiempo, cuidados y apoyo, el hombre logró recuperarse y de allí le otorgó a su hija toda la vivencia para hacerle aflorar un sentimiento que ella expresó en letras.