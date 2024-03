Tini Stoessel estrenará nuevo disco: en qué fecha y cómo se llamará

Hace varias semanas que Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos con un cambio radical de look, al poco tiempo sumó la eliminación de todas sus publicaciones en Instagram y todo era duda e incertidumbre. Ahora, compartió que todo gira en torno a un nuevo camino.

Las publicaciones misteriosas que ha realizado Tini en su perfil de Instagram.

El próximo 11 de abril, la Triple T estrenará un disco nuevo y con ello una gran cantidad de canciones que seguramente pondrán a bailar a muchos y llorar a otros. El nuevo álbum será titulado como “Un mechón de pelo”.

Tini Stoessel anunció nuevo álbum. / Instagram

Aunque hasta el momento no se sabe mucho al respecto, la cantante compartió una nueva fotografía suya en Instagram y sumó una publicación con pocos segundos de ella cantando la canción principal del álbum.

De acuerdo a todo lo que pasó con Tini en los últimos meses, muchos aseguran que se trata de un nuevo compilado de canciones que retrataran su recuperación luego de las críticas y el final de su relación con Rodrigo de Paul. Si este fuese el caso, lejos estarán sus letras de canciones bolicheras y movidas.

El tremendo cruce de Tini con un usuario en las redes

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con un profundo descargo en Twitter luego de que una usuaria subestimara sus problemas de salud mental.

“Contame que te paso de grave en la vida reina? Que te digan roba maridos? Te tiñeron y te quedo mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?! Ridícula”, expreso la usuaria @babyrancia en X.

Tini Stoessel le contestó a una usuaria de X

La cantante, conocida por empezar su fama por el papel en la serie de Disney “Violetta”, no dudó en responder con firmeza a los comentarios despectivos.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, expresó Tini en su respuesta.