La tremenda carta abierta del papá de Tini Stoessel, harto de las críticas hacia su hija

Tini Stoessel está próxima a lanzar un nuevo disco en el que promete canciones profundas en las que habla de ella y del proceso que atravesó en el último tiempo, relacionado a la ansiedad y la depresión. Además, adelantó que no pasará por alto los duros mensajes y críticas con las que debe luchar a diario.

Prácticamente desde que arrancó su carrera, pero sobre todo en los últimos años, Tini fue el blanco de duras críticas, sobre todo relacionadas a su cuerpo y a su vida personal, como ocurrió cuando fue pareja de Rodrigo De Paul.

Si bien siempre se mantuvo en silencio, sin confrontar, recientemente decidió salir a responderle a una usuaria que había publicado un fuerte tweet en el que opinaba sobre la vida de la cantante.

Las publicaciones misteriosas que ha realizado Tini en su perfil de Instagram.

Ahora fue el padre de Tini, quien también es representante de la artista, quien publicó un contundente posteo en su cuenta de Twitter. “¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, inició el mensaje de Alejandro Stoessel.

“Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”, cerró picante.

El mensaje que publicó de Alejandro Stoessel.

El tremendo cruce de Tini Stoessel con un usuario

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con un profundo descargo en Twitter luego de que una usuaria subestimara sus problemas de salud mental.

“Contame que te paso de grave en la vida reina? Que te digan roba maridos? Te tiñeron y te quedo mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?! Ridícula”, expreso la usuaria @babyrancia en X.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, expresó Tini en su respuesta.

Tini Stoessel le contestó a una usuaria de X

La artista argentina reveló haber atravesado momentos difíciles, confesando: “Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”. Sus palabras reflejan la lucha interna que enfrentó en un momento de su vida.

“No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”, añadió Tini.