Con una tierna dedicatoria, Sebastián Yatra confirmó que vuelve con una de sus ex

En la vida de Sebastián Yatra han pasado varios amores, pero sin duda algunas, las dos mujeres más influyentes en su vida han sido Tini Stoessel y Aitana. Ambas cantantes terminaron su relación con el colombiano en buenos términos, pero pareciendo cerrar las puertas para una reconciliación.

No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas. Sebastián Yatra y Aitana se habrían reconciliado luego de la insistencia del cantante colombiano, según reconoció el periodista español Roberto Antolín.

El cantante logró la reconciliación con una de sus ex novias.

El comunicador que sigue de cerca la vida de la catalana le contó a Juan Etchegoyen en Mitre los detalles de la segunda vuelta de la pareja de músicos. “la noticia es la siguiente: Aitana y Yatra han vuelto, en negrita y subrayado. Los famosos son pareja de nuevo y lo estoy anunciando en este momento”.

Lo que pasó acá es que Aitana empezó a hablar con otro hombre, un modelo, y Yatra se enteró de esto y decidió volver con ella y rogarle”, aclaró Roberto.

Casi de rodillas, Yatra consiguió volver con Aitana

Antolín aseguró que Sebastián “le dijo que era la mujer de su vida. Te cuento que Aitana se llegó a ver una vez con el modelo Michael Foster y se iba a ver de nuevo pero el colombiano lo impidió”.

“Sebastián ya lo intentó con Tini pero no pudo cuando ella empezó su romance con Rodrigo De Paul. Acá lo intentó y Aitana accedió. Varios testigos me cuentan que los han visto en el aeropuerto de Londres tomados de la mano”, explicó.

“´Yo te quiero y quiero estar contigo´ le dijo Yatra a Aitana en estos últimos días. Cuando él ve que una de sus parejas empieza a ilusionarse con otro hombre, ahí aparece. Además, le dijo que pueden tener una relación abierta o cerrada, no le importa, pero quiere estar con ella”, insistió dando información.

El periodista admitió que “esto tiene un enfoque diferente desde el círculo íntimo de Aitana. La familia de la cantante no lo considera fiable a Yatra y no están de acuerdo con esta reconciliación. No lo consideran fiel a Yatra y el padre de Aitana está muy pendiente de lo que está pasando”.