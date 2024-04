Mon Laferte paró su show en Buenos Aires por la invasión de mosquitos(VIDEO)

Argentina se enfrenta a un brote histórico de dengue y a una preocupante invasión de mosquitos al mismo tiempo que los repelentes escasean en el país. Los turistas, viajeros y personalidades destacadas que visitan la tierra gaucha no son ajenos ni excepciones a este particular escenario.

Prueba de ello fue la cantante chilenomexicana, Mon Laferte, quien debió frenar su show en Buenos Aires a causa de las picaduras de los insectos.

El pasado 4 de abril, la compositora de 40 años pisó suelo argentino con motivo del Autopoiética Tour, su gira internacional que, días anteriores, la llevó de paseo por Uruguay. Sin embargo, horas antes de pisar el Movistar Arena, Mon había expresado con emoción que ya se encontraba en Buenos Aires y, a los pocos minutos, posteo un “spoiler” de lo que sería su ansiado show esa misma noche: “Los mosquitos me adoran!”.

El espectáculo, en el que la chilena lució un soñado look “coquette”, comenzó con mucha energía de la mano de la cantautora, una puesta en escena atrapante, una estatua gigante y varios músicos y bailarines que le regalaron a la audiencia una noche inolvidable. A lo largo de dos horas y media, Mon interpretó 33 canciones, entre las cuales incluyó “Los mareados” en homenaje a Mercedes Sosa.

Y los mosquitos me adoran! 🇦🇷 — Mon Laferte (@monlaferte) April 4, 2024

Pero, sin dudas, lo que también se llevó gran protagonismo este jueves fueron los molestos e insistentes insectos voladores que, desde hace ya varios meses, tomaron control de la provincia bonaerense.

Es que, mientras entonaba el reconocido hit “Tu falta de querer”, se vió obligada a compartir con sus fanáticos un particular hecho: un mosquito la picó. “Es la primera vez que me pasa esto en un show”, dijo, haciendo reír a los presentes.

Sin embargo, algunos momentos después le volvió a ocurrir lo mismo. En X, la aplicación antes conocida como Twitter, una usuaria escribió el minuto a minuto de la insólita interrupción: “Un mosquito picó a Mon Laferte mientras cantaba. ‘Cómo es que en medio de un recital te pica un mosquito?’ (Qué diosa esta mujer, by the way). Canta quiero del amor desaprender, interrumpe otra vez porque le pica. ‘Te odio, mosquito’”.

“El Movistar Arena canta ‘re pe lente, re pe lente’. Se para el recital porque la siguen picando. Alguien le pone repelente (y Laferte) pide que le den a todos los presentes pero le explican que no se puede porque es de una persona del público”, agregó la espectadora sobre el breve momento que se puede ver en uno de los videos virales.

Estoy Feliz, no puedo dormir de la emoción, Buenos Aires eres maravillosa! 😭 — Mon Laferte (@monlaferte) April 5, 2024

Sin dudas, la molesta interrupción le brindó autenticidad a la noche y convirtió el show de la cantante chilena en un evento inolvidable a sus fanáticos.